TV3 desvela la ubicación exacta de Carles Puigdemont al otro lado de la frontera francesa

La cadena autonómica TV3 ha dedicado este martes más de 20 minutos a hablar de la no llegada del expresidente catalán Carles Puigdemont a Estrasburgo, donde hoy ha tenido lugar el pleno de constitución del Parlamento Europeo. La emisora ha retransmitido ampliamente la manifestación que unos 6.000 catalanes han realizado ante las puertas de la eurocámara y ha revelado la ubicación exacta del líder independentista fugado de la Justicia.

A lo largo del informativo, la televisión de la Generalitat ha dado todo tipo de detalles sobre la decisión de Puigdemont de no cruzar la frontera para no ser detenido en Francia. La emisora autonómica también ha emitido imágenes en las que se veía al expresidente junto a su esposa, la periodista Marcela Topor, subiendo a un coche acompañados de otros íntimos del exalcalde de Gerona. Según TV3, uno de sus equipos «ha encontrado» al expresidente de forma causal en Alemania.

🔴 Un equip de TV3 ha trobat a Carles Puigdemont i Toni Comín a Kehel, Alemanya, just quan pujaven a dos cotxes, per marxar de l'hotel on han passat la nit. De moment, es deconeix el seu destí.#ElsMatinsTV3pic.twitter.com/xcIiQyp1pW