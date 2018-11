Colau pide a Sánchez que «no tire la toalla» con los presupuestos y exige responsabilidad a ERC y PDECat La alcaldesa de Barcelona hace tándem con Pablo Iglesias para tratar de convencer a los independentistas para que den su apoyo a las cuentas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho tándem este domingo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para defender en un acto en la capital catalana la importancia de aprobar los presupuestos y emplazar a PDECat y ERC a respaldar las cuentas de Pedro Sánchez para «echar fuera los recortes del PP».

Bajo el lema «Ahora es posible», Colau, Iglesias y otros dirigentes de Podemos y Barcelona en Comú han defendido que las cuentas permitirían construir políticas de cambio que mejoren la vida de las personas como «subir salarios, dignificar pensiones, congelar tarifas del transporte público y regular los alquileres».

En este sentido, Colau ha apelado a la «responsabilidad de gobierno» del PDeCAT y de ERC para «echar fuera» los recortes del PP apoyando los Presupuestos Generales del Estado, porque la ciudadanía no puede pagar los «platos rotos» de su política «represiva». La líder de los comunes también se ha dirigido también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha pedido que no se rinda: «Nosotros vamos a pelear hasta el último día, le pedimos a Pedro Sánchez que no tire la toalla, como no hizo con la moción de censura», ha reclamado

Durante su intervención en el acto, Colau ha criticado la judicialización de la política y el encarcelamiento de los líderes independentistas, pero con la misma «convicción y firmeza» ha advertido de que la «clase trabajadora no tiene la culpa de la política represiva y de excepcionalidad» del PP: «No se merecen seguir pagando los platos rotos», ha dicho.

Por ello, y «más allá de las diferencias ideológicas», ha apelado a la «responsabilidad de gobierno» de estos dos partidos independentistas, porque no se trata «solo de echar fuera» a Mariano Rajoy con la moción de censura, sino también a las «políticas del PP» para, así, poder revertir «años de recortes».

Podemos en el Congreso y los comuns en Cataluña buscan desde hace semanas el apoyo del independentismo a los PGE, pese a que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido varias veces en que el 'no' es definitivo porque no habido cambios en la situación de los presos soberanistas.