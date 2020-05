Ciudadanos pide la comparecencia de Solé en el Parlamento de Cataluña por la propaganda en EE.UU. La formación liberal quiere que el consejero explique el dosier enviado a cargos políticos estadounidenses en el que se apunta que Cataluña actúa al margen de España para luchar contra el Covid-19 El PP señala que la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia es «innecesaria»

El ejecutivo de Quim Torra tendrá que responder en el Parlamento autonómico por la propaganda independentista de la Generalitat de Cataluña en EE.UU. durante la crisis sanitaria, fundamentada al menos en un documento enviado a funcionarios y diputados estadounidenses tal y como publicó ABC el 18 de mayo. El grupo de Cs ha pedido la comparecencia del nuevo consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, y ha solicitado información respecto al dosier con el sello de la Generalitat.

La formación liberal ha registrado en el Parlamento de Cataluña, este lunes, la petición de comparecencia de Solé para que se someta «a control parlamentario para informar sobre el dosier enviado» a EE.UU. en el que se explican «las medidas llevadas a cabo para atajar la crisis del Covid-19». Unas «medidas» que, tal y como adelantó este diario, reflejan una ejecutivo independiente del resto de España, como si Cataluña actuase al margen del país con sus propias acciones.

Además, el martes, Cs ha registrado una segunda petición en el Parlamento autonómico. En esta solicitud se reclama la documentación enviada, la «relación de funcionarios, diplomáticos, diputados, senadores, autoridades y altos cargos, así como organismos, instituciones, redes y think tanks de los EE.UU.» que han recibido el dosier titulado «Measures adopted by the Catalan Government to fase the Covid-19 pandemic» y todo el material relacionado con este documento. Las dos peticiones las firma la diputada Susana Beltrán.

Por su parte, en la sesión de control al gobierno catalán, hoy, el PP ha puesto en duda la utilidad de la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia. El diputado autonómico Daniel Serrano ha señalado que, desde el punto de vista de los populares, el área que tiene menos sentido práctico es el de Acción Exterior: «Esta área comporta una innecesaria y costosa estructura en el exterior, y mucho más en estos momentos».

Solé, en respuesta a los populares, ha ratificado que la política en materia exterior de la Generalitat seguirá en marcha y ha asegurado que desde su departamento se ha ayudado, durante la crisis sanitaria por el Covid-19, a unas 2.500 personas que viven en el extranjero.

