Ciudadanos advierte que con las concesiones a Cataluña las cuentas de Sánchez «no cuadran»

Pedro Sánchez ha prometido una lluvia de millones para políticas sociales. También mayores trasferencias para comunidades autónomas como Cataluña, donde quiere aplicar una disposición del Estatuto de Autonomía que supondría un aumento de la inversión del Estado en la comunidad hasta completar su peso en el PIB nacional. Todo eso sin aumentar el déficit y cumpliendo con las exigencias de Bruselas. Según Ciudadanos, todos esos propósitos «no cuadran».

«Estos presupuestos del señor Sánchez no se los cree nadie, ni Europa. Estoy segura de que Sánchez es capaz de decir y prometer cualquier cosa, no solo a los independentistas sino a cualquier partido, para alargar su estancia en la Moncloa», ha sostenido este sábado la portavoz nacional de la formación naranja, Inés Arrimadas. Asimismo, la líder de Ciudadanos en Cataluña ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado no son realistas en su estimación de ingresos. «Están pensados solo para contentar al independentismo, y quizá ni lo consiguen», ha criticado.

Finalmente, desde Ciudadanos acusan a Sánchez de estar dispuesto a todo para preservar su cargo, incluso «a negociar indultos» para los líderes soberanistas encausados por su implicación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia. «No se puede vender España a trozos y no se puede indultar a los que quieren romper España, y no se nos puede entregar a los catalanes constitucionalistas como un botín para que Sánchez siga en Moncloa», ha recalcado.