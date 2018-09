Carles Puigdemont: «Estoy mentalizado de que estamos en guerra contra España» El expresidente catalán asegura que tiene en su interior «una cierta pulsión anarquista»

M.V.

Barcelona Actualizado: 25/09/2018 12:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A medida que su figura va quedando desdibujada en medio del barullo informativo del «procés», el expresidente catalán, Carles Puigdemont, va subiendo el tono de sus declaraciones con tal de hacerse un hueco desde su fuga de la Justicia en Bélgica. Así las cosas, el líder de Junts per Catalunyaha apostado ahora por asegurar que lidera una supuesta «guerra» contra el Estado.

«Estoy mentalizado de que estamos en guerra contra España». Esta es una de las inquietantes afirmaciones expresadas por el excalcalde de Gerona en el libro de conversaciones que ha publicado el periodista Olivier Mouton del semanario belga Le Vif-L’Express titulado «La crisi catalana, una oportunitat per a Europa’ (La Campana)».

Más allá de sus disquisiciones sobre el movimiento independentista, Puigdemont insiste a lo largo de las 240 páginas del libro que la solución a la crisis entre el Gobierno central y la Generalitat pasa por una mediación de Europa. Asimismo, lanza pullas contra dirigentes como el expresidente Artur Mas, al afirmar que no cree en los líderes «mesiánicos» -el dirigente convergente protagonizó una campaña en este tono hace años que le valió numerosas críticas-.

«No me veo a mí mismo como un líder. Pero la historia me acabará contradiciendo. (...) No me gusta nada la idea de los líderes mesiánicos; ¡la encuentro ridícula y, sobre todo, antimoderna! Por otra parte, llevo dentro de mí una especie de pulsión ­anarquista», agrega Puigdemont.