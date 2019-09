Absueltos los concejales de Badalona acuados de desobediencia por trabajar un 12-O El juicio contra los concejales empezó la semana pasado

Un juzgado de Barcelona ha absuelto a los seis ediles de Badalona que no atendieron la orden que prohibía trabajar durante la Fiesta Nacional del 12 de octubre de 2016. Según el tribunal, los cargos electos no estaban sometidos al calendario laboral, por ello, no hay delito en su actuación, inform Efe.

La magistrada ha acordado así absolver de la acusación de desobediencia a los ediles de ERC Agnès Rotger y Oriol Lladó -que ese día ejercía de alcalde en funciones-, así como a los concejales de Guanyem Badalona en Comú, José Téllez, Eulàlia Sabater, Francesc Duran y Fàtima Taleb.

En su sentencia, la jueza argumenta su decisión al considerar que los ediles cumplieron con el auto judicial que prohibía abrir el consistorio al público o a trabajadores ante el «perjuicio irreparable» que supondría para el interés general o colectivo en el Día de la Hispanidad porque, en su condición de cargos electos, «no estaban sometidos al calendario laboral».