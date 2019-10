Todo irá bien La urna era un melindro Hay un tipo de gente que hace cola. Hacer cola es un estado del espíritu

Seguir Salvador Sostres Barcelona Actualizado: 10/10/2019 11:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sarriá celebra estos días sus fiestas y en la tarde del martes unos alegres muchachos se pusieron en un extremo de la plaza de la Iglesia a regalar chocolate a la taza con melindros. Bastante antes de que empezaran a servir se formó una cola imponente, que volteaba la carpa que para celebrar la festividad se había instalado. Cola, mucha cola. Cola de más de una hora para tomar un triste chocolate caliente en vaso de plástico acompañado de un par de melindros. En la pastelería Foix, te lo servían en una taza como Dios manda y por menos de 4 euros. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Y tu dignidad? Hay una Cataluña entusiasmada con la cola. Una Cataluña tumultuosa, empleada, cobarde. Una Cataluña que vive encerrada en sus límites mentales. El melindro de hoy es la urna de ayer. La actitud es la misma. La humillación también.

Hay un tipo de gente que hace cola. Hacer cola es un estado del espíritu. Yo no he hecho cola en mi vida. Yo no he venido al mundo a hacer cola. Hacer cola no es una circunstancia, es una decisión. No depende del dinero ni de si hay mucha gente esperando. El que hace cola es porque quiere, y sólo porque quiere. Sarriá no es precisamente un barrio pobre, pero hace tiempo que sus gentes están deshilachadas y creen vivir en un plano de superioridad moral que tardes como la del martes desmienten, entre el vaso de plástico y el gregarismo, y luego corrían todos a la escalinata de la iglesia, sentados en el suelo como bestias.

Se empieza haciendo cola y se acaba comiendo en el suelo como los perros y los otros animales. Hace tiempo, mucho tiempo, demasiado tiempo que Barcelona ha perdido el pulso, el norte, el temple. Hace tiempo que somos unos que comen en el suelo. Que Colau haya casi ganado sus segundas elecciones es una tragedia. Que las haya ganado Esquerra, cuando teníamos de candidato a un exprimer ministro de la República Francesa, es el cruel relato de una sociedad deshecha. Mucho orgullo y muy poca dignidad. El pueblo sólo comparece cuando son muchos y es gratis. No sois «pueblo», sois aplec. La urna era un melindro. Decís que queréis la libertad pero en realidad es sólo que os gusta el chocolate, y porque es gratis.

La estampa del martes en la plaza de Sarriá se completa imprescindiblemente con la siguiente fotografía, la iglesia de San Vicente completamente vacía. Resume la degradación de nuestra era tanta gente tirada por el suelo, comiendo lo que les han regalado, siempre con su distintivo amarillo; y la iglesia vacía, sin una alma. Racionamiento físico, racionamiento moral y ninguna tensión espiritual. Dramas de Dios. Preguntas fríamente cómo amo la vida y no quieres escuchar lo que te diría un grito.

En la cola de los melindros vi a destacados ricos, que luego se las dan de burgueses y de guardianes de las formas. Entre ellas vi a Magda, una mujer que en los años en que estudié en la escuela Aula se ocupaba de vigilar el comedor, y pretendía darnos lecciones de cómo debíamos comportarnos en la mesa. Y aunque sólo teníamos diez años todos sabíamos que era la amante del director, y nos daba una mezcla de pena y asco, el mismo blended que sentí ayer, aunque mucho más en la distancia, cuando la vi arrastrarse por un sucio vaso de plástico. No recuerdo si aprendí algo de lo que me enseñaste, supongo que sí. Recuerdo que tenía 10 años, que de sexo no sabía gran cosa, pero que entendíamos qué significaba que fueras la amante del director, un hombre casado. También te recuerdo más o menos cariñosa y elegante. El martes también estabas elegante, con tus blue jeans y tu rebeca blanca. No sé qué necesidad tienes de hacer el ridículo de este modo, no sé que hay dentro de ti para que te desprecies de este modo. Es como si te hubieras acostado con el bedel, en lugar del director. ¿No te abruma hacer cola por un melindro, o quizá dos? ¿Cuánto hace que no te preguntas por tu lugar en el mundo? Los de cuarto no éramos gran cosa para ti, pero me impresionaste mucho más ayer, en la cola infame, que entonces, nada menos que en Aula, tratándome de educar en las normas cuando todos sabíamos que tú te las saltabas todas.

El 1 de octubre no nació de la nada. La consiguiente declaración de independencia, la más triste del mundo, tampoco. Sin dos millones de personas dispuestas a hacer cola por un melindro, todo aquello habría sido imposible de conseguir. ¿Qué diferencia hay entre una urna que parecía un cubo de la basura y beber de un vaso de plástico? ¿Qué diferencia hay entre un referendo fake y un chocolate que parecía los restos de algo que te ha sentado mal? Como el 1 de octubre, el martes también os sentasteis en el suelo, pero ya la policía no tuvo que acudir, porque la lección de hace dos años quedó aprendida. La línea roja pintada quirúrgicamente en el suelo. También en el ayuntamiento del barrio la pedagogía había dado sus frutos y ya no colgaba del balcón ningún lacito amarillo. Ondeaba una «senyera» enorme pero al lado y en su sitio, también una bandera española, como así tiene que ser. No nos importa en tamaño, no nos importa el alarde, el ímpetu, la fantasmada. Está muy bien, de verdad, pero no nos importa lo más mínimo. Nos importa que cumpláis la Ley, porque cumplir la Ley es el límite de los adultos y el modo de relacionarse de los ciudadanos libres.

No sé en qué próxima fiesta mayor van a regalar algo para comer pero de todos modos estáis ahora muy entretenidos con la sentencia del Supremo. Haced lo que queráis, igualmente vais a hacerlo. Procurad no molestar demasiado. Pero sobre todo, recordad que vuestra ambición, lo que de verdad queréis, es un melindro gratis. Pasadlo bien pero tened presente que es sólo una merienda, no vaya a ser que acabéis como Junqueras y Puigdemont, encarcelados o fugados sin saber exactamente por qué acabasteis haciendo lo que de ninguna manera queríais hacer.