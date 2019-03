Joaquín Benítez afirma que los Maristas «ampararon» los abusos sexuales que cometió El exprofesor dice que el centro en el que trabajaba no actuó al conocer sus primeros abusos Los forenses califican a Benítez de «narcicista» pero descartan que sea un psicópata o un pedófilo

Seguir Miquel Vera @miquelvera_ Barcelona Actualizado: 26/03/2019 14:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Asediado por los testimonios y por sus propias confesiones, el exprofesor Joaquín Benítez ha reconocido haber cometido dos de los cuatro abusos por los que está siendo procesado esta semana en Barcelona. En su turno de declaración, este antiguo docente del colegio Maristas de Sants-Les Corts ha esparcido sus culpas sobre los responsables de la escuela asegurando que mientras los cometió se sintió «amparado» por la dirección del centro.

«No tenía miedo», ha dicho Benítez, que ha explicado que los abusos fueron fruto de impulsos de carácter «esporádico». Asimismo, el exprofesor de gimnasia detalló que la escuela Maristas tuvo conocimiento de uno de sus «impulsos» en 1986 y, aunque la dirección lo amenazó con penalizarlo suspendiéndole el sueldo durante tres meses, «eso nunca ocurrió». Ayer, los responsables del centro dieron una versión diametralmente opuesta de los hechos durante su declaración como testigos.

Así las cosas, según el coordinador del equipo de protección a la infancia de la organización religiosa, Raimon Novell, los Maristas denunciaron a Joaquín Benítez al conocer las acciones de Benítez por vez primera en 2011. «Los Maristas, siempre que han tenido conocimiento de un hecho delictivo vinculado a abusos o acoso, siempre lo hemos denunciado», apuntó Novell en la Audiencia de Barcelona. Asimismo, aseguró que todos los abusos, que empezaban siempre con el ofrecimiento de Benítez -al que la Fiscalía pide 22 años de cárcel- de hacer masajes relajantes a los alumnos se produjeron en un ámbito «clandestino y oculto».

Benítez ha dado detalles sobre algunos de estos casos supuestamente tolerados por los Maristas. Tal y como ha explicado en respuestas a preguntas de su defensa, en una ocasión hizo tocamientos a un exalumno, a los dos o tres días el padre del menor se presentó en el colegio, él fue al despacho del director y allí le únicamente se le exigió «que no volviera a ocurrir».

«Ni psicópata ni pedófilo»

Este martes también han declarado las dos forenses y el psicólogo que hicieron el informe pericial sobre los abusos sexuales cometidos por Benítez. Todos han coincidido en apuntar que el acusado no tiene un perfil , sino que es más bien un «narcisista» sin empatía hacia sus congéneres. Las especialistas han afirmado que los tests de personalidad apuntan a un perfil con rasgos de egocentrismo y una capacidad para tejer unas relaciones sociales «muy buenas». Características que lo alejarían del perfil de psicópata-pedófilo. Según estos, los abusos del exprofesor de gimnasia no eran «actos impulsivos». «(Benítez) no tiene ningún trastorno cognitivo ni mental que le impida entender los actos y comprender la dimensión que estos tienen», zanjaron antes de advertir de que el acusado no tiene conciencia y no reconoce el sufrimiento ajeno y, además, «no muestra sentimiento de culpa, sino que solo lo verbaliza».