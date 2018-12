La Generalitat prorroga sus Presupuestos y avala la senda de déficit de los de Sánchez El Govern no tiene los apoyos para aprobar las cuentas de 2019 pero confía en lograrlos

La Generalitat ha aprobado este jueves prorrogar sus presupuestos para 2019, según ha informado la portavoz del Ejecutivo, Elsa Artadi. No obstante, el Govern no renuncia a aprobar unas nuevas cuentas de cara al 2019, pero aún no las ha presentado ante el Parlament ni tiene por ahora los apoyos necesarios para sacarlas adelante, por lo que debe prorrogar los Presupuestos al menos las primeras semanas del nuevo año.

Este año la Generalitat ya funciona con los presupuestos prorrogados de 2017, ya que, con la aplicación del artículo 155, no se aprobaron nuevas cuentas en 2018: esto significa que los Presupuestos que se prorrogan a 2019 también son los de 2017, elaborados entonces por el Govern de Carles Puigdemont. «Es una evidencia que el Parlament no aprobará los Presupuestos de la Generalitat de 2019 dentro del año 2018. Se trata de una prórroga que ya anunciamos», ha defendido Artadi, que ha recordado que es el proceder habitual que por ley se tiene que hacer si no hay nuevas cuentas.

Según la Generalitat este decreto aprobado este jueves permitirá «garantizar el funcionamiento de la administración y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía mientras no se aprueba el nuevo Presupuesto», y el Govern recuerda que las cuentas prorrogadas cumplen con la estabilidad presupuestaria fijada por la ley vigente, informa Ep. El Govern ha buscado al apoyo de los comuns y del PSC a las cuentas de 2019, pero por ahora ninguno de los partidos ve con buenos ojos dar luz verde: los primeros piden una reforma fiscal que la Generalitat no comparte, y los segundos reclaman que antes se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

Aval a la estratégia de ERC y el PDECat

Parlalelamente, Artadi ha avalado la senda de déficit planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque el Govern mantiene sus condiciones para que los independentistas en el Congreso se avengan a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Tras la reunión de hoy del Govern, Artadi ha asegurado que el posicionamiento del ejecutivo catalán «es el mismo» que ha venido expresando en los últimos meses y no ha variado, pese a que ERC y el PDECat apoyen la senda de déficit planteada por el Gobierno del PSOE y que permite un mayor margen de gasto a las comunidades autónomas.