La Generalitat culpa al Gobierno del conflicto con el taxi por haber «dimitido de sus responsabilidades» El gobierno catalán amenaza con aprobar las condiciones propuestas, que rechazan tanto taxistas como VTC, si no cesan protestas de unos y otros

Conflicto enquistado en la calle y en los despachos. A la espera de que las reuniones de la Generalitat con representantes de los taxistas esta tarde pueda acabar con un acercamiento de posturas, la Generalitat ha señalado al Gobierno por "haber rehuido" de sus funciones en la regulación de las licencias para vehículos de turismo con conductor (VTC).

"Si hoy estamos donde estamos es porque el Estado ha dimitido de sus responsabilidades y las ha traspasado a las comunidades autónomas", ha asegurado el consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, en una comparecencia tras la reunión semanal del gobierno catalán.

Más allá del ataque, Calvet ha reiterado que "queremos que haya taxis queremos que haya VTC y queremos que los dos sectores convivan en beneficio de los ciudadanos" y ha pedido trabajar para avanzar en soluciones tanto a taxistas como a VTC. En este sentido, ha amenazado en aprobar los 15 minutos de precontratación, que no quieren ni unos por poco ni otros por demasiado, si los colectivos no dejan las protestas y si no se garantiza el servicio "con normalidad" durante el Mobile World Congress de principios de marzo.

Además, la Generalitat ha pedido a los taxistas, que han llegado a amenazar con bloquear la frontera con Francia en señal de protesta, y poder continuar negociando "sin presión en la calle, sin chantajes y sin violencia". Esta misma mañana, Calvet ha recordado a los taxistas que con sus movilizaciones están consiguiendo tener a la ciudadanía en contra.

Quinto día de huelga indefinida

Pendientes de la reunión de esta tarde con la consejería de Territorio y Sostenibilidad, taxistas y VTC siguen bloqueando la ciudad de Barcelona,con sus respectivas protestas en Gran Via y avenida Diagonal. Miembros del colectivo se mostraban esta mañana esperanzados con que la consejería sea receptiva con las demandas del colectivo, que ven intolerable los 15 minutos de antelación que se propone para las plataformas como Uber o Cabify.

La "marea amarilla" de taxistas ha seguido, como ayer, con sus marchas a pie por la ciudad: hoy se han dirigido a las puertas de la consejería de Territorio y Sostenibilidad. El colectivo se plantea, además, volver mañana a bloquear el Puerto de Barcelona, coincidiendo con la visita del secretario de Infraestructuras, Pedro Saura, a las instalaciones.

Paralelamente, las VTC siguen ocupando cuatro de los siete carriles de la avenida Diagonal y algunos de ellos, como Uber, se plantean incluso abandonar Cataluña si les obligan a trabajar con la precontratación de un cuarto de hora.

70 denuncias por agresiones y daños

Por otro lado, los Mossos d'Esquadra han confirmado que desde el pasado viernes, cuando arrancó la huelga, han recogido 70 agresiones por daños y agresiones con motivo del conflicto, mayoritariamente de conductores de las VTC que han sufrido pinchazos de ruedas y roturas de cristales.

La presión de los sectores económicos de la ciudad ha seguido. La Cámara de Comercio de Barcelona ha exigido hoy el cese de las protestas y ha alertado del "gran impacto negativo" que está teniendo en la ciudad. Lo mismo ha solicitado la alcaldesa Ada Colau, así como los grupos municipales del PDECat, PSC y el PP. Jaume Collboni, alcaldable socialista, ha exigido por carta a Colau que lidere las negociaciones para conseguir una tregua, mientras que Alberto Fernández, el líder municipal de los populares en Barcelona, ha denunciado que los ciudadanos están siendo "los rehenes" del conflicto.