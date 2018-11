¿Qué hacer este fin de semana en Barcelona? Planes para el 1 y 2 de diciembre Festivales de cine, eventos solidarios y meditación en grupo, entre las propuestas para desconectar estos días

Barcelona Actualizado: 30/11/2018 15:25h

Este fin de semana se presenta lleno de propuestas de ocio, solidaridad y cultura para aprovechar al máximo los días previos al inicio de los festejos navideños. Además, en Barcelona el tiempo se avecina estable, una excusa perfecta para sumarte a alguna de las actividades que proponemos para los próximos días.

Gran Recapte de los bancos de alimentos

Los Bancos de Alimentos de Cataluña celebran este viernes y sábado la X edición del Gran Recapte gracias a los más de 27.000 voluntarios que recogerán alimentos en mercados y supermercados, con el fin de cubrir las necesidades de alimentos de 200.000 personas, «más del doble que antes de la crisis de 2008», según el director de la entidad en Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas. La iniciativa durará hasta este sábado y los productos más indicados para donar son los de larga duración, como la leche, el aceite y las conservas -ya sean de pescado, legumbres o vegetales-, así como las fórmulas de leche infantil, cereales y potitos, y recomiendan evitar legumbres secas porque requieren más tiempo de cocción -más costoso económicamente de preparar-.

El «hipermercado» del arte

Más de 1.000 obras se exponen en la 35ª edición de «L'Hipermerc'art by Moritz». Esta cita anual con el arte vuelve con una edición llena de novedades, artistas internacionales de diversas disciplinas y el objetivo de acercar el arte al público con la fusión de varios estilos, precios asequibles -a partir de 49 euros- y la incursión en el arte del concepto 'Take Away', mirar, escoger y pasar por caja en el mismo espacio. En esta ocasión participarán un total de 39 artistas, muchos de ellos internacionales con técnicas que van desde la ilustración, la pintura en pequeño formato hasta la fotografía y la escultura. Este proyecto, desarrollado desde sus inicios junto a Galería Safia, estará presente del 29 de noviembre al 5 de enero en la Galería Cromo (Riera Sant Miquel, 27). Después de tres años acogida a la Moritz Store de la Fábrica Moritz Barcelona esta edición cambia de ubicación pero mantiene el mismo objetivo de siempre, democratizar el arte.

Los visitantes podrán comprar arte a buen precio en el hipermercado - ABC

Festival Phantasma de terror

La cuarta edición del festival Phantasma, dedicado al cine de terror y que combina en su programación tanto grandes clásicos como films contemporáneos, vuelve al mítico cine Phenomena del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Allí, los adeptos al cine de terror, gore o suspense podrán gritar, sufrir y disfrutar del mejor cine del género hecho en todas las épocas con una programación en la que se recuperarán una veintena de películas. Clásicos conocidos, films contemporáneos y pequeñas producciones a reivindicar se mezclan en cuatro días de cine de género en el que se podrán encontrar verdaderos maestros del miedo y del suspense. La programación empezó con el preestrano de 'La casa de Jack', el nuevo y sorprendente filme de Lars Von Trier.

Meditación ritual

Este viernes 30 de noviembre se celebra el «Urban Meditation by Rituals», un nuevo concepto de masterclass de meditación que se celebra por primera vez en Barcelona. La sesión, gratuita y abierta para todos los públicos, se llevará a cabo a las 19h. en el Hivernacle del Poble Espanyol, tendrá una hora de duración y constará de tres partes, una primera con movimiento para movilizar y descontracturar el cuerpo, la segunda en la que se realizarán ejercicios de meditación y respiración. «No importa si practicas meditación habitualmente o es la primera vez que lo haces, iremos guiando a los participantes para que, a través de distintos ejercicios y técnicas vayan interiorizando, bajando el ruido interno de su mente y sintiéndose más concentrados y serenos», declara Mercedes de la Rosa fundadora de la cadena de centros de yoga «Zentro Urban Yoga». Los más de 500 participantes podrán disfrutar de la sesión con música en directo, además se les obsequiará con un pack de bienvenida con productos de la marca Rituals.

