Amaia repetirá en el Primavera Sound junto a Él Mató a un Policía Motorizado y J de Los Planetas El Hidden Stage del festival acogerá actuaciones de bandas nacionales interpretando versiones de sus grupos favoritos

Hace años que el Hidden Stage,el escenario supuestamente secreto del Primavera Sound que todo el mundo sabía ya ubicar con precisión matemática, dejó de ser un lugar escondido, pero lo que sí que era un misterio, al menos hasta hoy, era su programación. Y en un festival que quiere año centrifugarse a sí mismo y someterse a un notable lavado de cara, la cosa no podía quedarse en un puñado de actuaciones selectas al alcance de sólo unos pocos. Nada de eso.

Así, en plena sintonía con un Primavera Sound de reforma integral, lo que antes era el Heineken Hidden Stage se convierte este año en Your Heineken Stage, una nueva carpa para 2.000 personas que, además de casi una veintena de actuaciones, albergará también encuentros con artistas y la retransmisión de la final de esa UEFA Champions League en la que finalmente no estará el F. C. Barcelona.

La particularidad, apuntan desde el festival, está en que la mitad de los 17 artistas que desfilarán por el escenario han sido propuestos por los propios fans en las redes sociales de Heineken y Primavera Sound durante las últimas semanas. La otra mitad serán bandas nacionales tocando canciones de su banda favorita. De este modo, Mujeres jugarán a ser Los Saicos, Me and the Bees se medirán con The Breeders, Evripidis and his Tragedies harán lo propio con The Magnetic Fields y Viva Belgrado con At The Drive In. Birkins, acompañados por Ken Stringfellow, se acercarán al Bowie de Ziggy Stardust mientras que Kokoshca recuperarán nada menos que a Las Grecas.

Otro tipo de encuentro más imprevisible es el que llegará con la actuación de los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado, que subirán a escena acompañados de J (Los Planetas), Manu Ferrón y Amaia. La cantante, que acaba de lanzar la canción «El relámpago», repite así en el festival acompañando a la banda de Santiago Ariel Barrionuevo, junto a quien está preparando su disco de debut.

El saxofonista y clarinetista británico Shabaka Hutchings, los argentinos 107 Faunos, los esquivos Pylon Reenactment Society de Vanessa Briscoe, las neoyorquinas Bush Tetras y su postpunk seminal, los veteranos australianos Severed Heads o esos Chandra que The Avalanches rescataron del subsuelo completan una programación con la que el Primavera Sound completa ya la alineación musical que recorrerá el Fòrum entre el 30 de mayo y el 1 de junio.