Los 25 años de 'El primer Palau' Con el Cuarteto Quiroga no hay una frase, por anodina e irrelevante que parezca, que no esté estudiada al milímetro

Música: Haydn, Berg, Beethoven. Intérpretes: Cuarteto Quiroga. Fecha: 16 de marzo. Lugar: Palau de la Música, Barcelona.

El Palau de la Música Catalana dedica parte de su programación de esta temporada a celebrar el vigesimoquinto aniversario del premio «El primer Palau». La idea fundacional —que sigue vigente— fue sencilla: dar a jóvenes artistas la oportunidad de debutar en este escenario. De entre las candidaturas recibidas, cada año se seleccionan unas pocas que ofrecen un breve recital. Este es valorado por un tribunal de músicos y otro de críticos musicales, que escogen el ganador. El premio es, claro, protagonizar al año siguiente un concierto en la sala.

Algo habrán hecho bien los responsables del certamen durante estas dos décadas y media, ya que la nómina de premiados es apabullante. Entre las jóvenes y desconocidas promesas que obtuvieron el galardón se cuentan nombres como el del pianista Javier Perianes, el violonchelista Arnau Tomàs (hoy, miembro del Cuarteto Casals), los organistas Juan de la Rubia y Joan Seguí, la flautista Elisabeth Franch, el cuarteto de saxos Kebyart Ensemble y un larguísimo etcétera.

En el marco de estas celebraciones, el martes fue el turno del Cuarteto Quiroga, que vivió gracias a 'El primer Palau' de 2005 un punto de inflexión en su trayectoria. En aquella ocasión, su propuesta ya fue sugerente, al mezclar Haydn con Bartók. Fieles a esta esencia, su regreso conmemorativo al auditorio modernista unió a Mozart y Beethoven con Alban Berg en un programa dedicado a la reflexión sobre la muerte a través de un cuarteto de cada autor.

La sesión permitió reencontrarse con el sonido puro, cristalino, de cuatro músicos de primer nivel que llevan un buen puñado de lustros tocando juntos y, aún más importante, escuchándose. Ataques impecables, sonido tan empastado y afinado que casi duele de tan bonito… y sobre todo, un gusto exquisito por el detalle. La calidad de un cuarteto se podría medir no por el lucimiento de cada uno de los intérpretes como solistas, sino por el cuidado que ponen en la interpretación de aquellos pasajes en los que el protagonismo se lo lleva un compañero. En el Quiroga, el dominio de estos segundos planos es absoluto. No hay una frase, por anodina e irrelevante que parezca, que no esté estudiada al milímetro. Son conscientes de que en las partituras de cámara de los grandes compositores todo está ahí por algún motivo, y se nota.

