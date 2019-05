El PP quiere que el Museo del Prado y el Reina Sofía abran delegaciones en Barcelona Josep Bou defiende que «Barcelona es superior a Madrid» y que tiene que apostar por ser la capital del Mediterráneo

D. C. @ABC_Barcelona Barcelona Actualizado: 06/05/2019 13:06h

El candidato por el PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha propuesto este lunes que la ciudad acoja una delegación del Museo Nacional del Prado y otra del Centro de Arte Reina Sofía, porque ambos tienen decenas de piezas guardadas, y exponerlas en la capital catalana atraería turismo de calidad. "En el almacén no lucen, y no sacaríamos ningún cuadro de la pared", ha asegurado.

El alcaldable plantea así que el edificio del Banco de España de la plaza Catalunya acoja la delegación del Prado, y que la del Reina Sofía se ubique en el de Correos, en el que quiere que se expongan obras de Salvador Dalí del centro: "Está lleno de pinturas de Dalí, y Dalí no lo tenemos a Barcelona, lo tienen los de Madrid. Esto es inaceptable", ha dicho durante su intervención en el ciclo 'Objectiu Barcelona' de Barcelona Global recogida por Ep.

El candidato popular ha asegurado que, desde el Gobierno central, entenderían esta petición y que a él le escucharían - sobre todo si gobernara el líder del PP, Pablo Casado-, y ha sostenido que la ciudad debe ejercer de capital de Cataluña, "pero una Cataluña leal con España".

"Barcelona es superior a Madrid", como demuestra el hecho de que siga funcionando tras cuatro años de mandato de Ada Colau, según Bou, que ha detallado que, aunque defiende que la ciudad es superior a Madrid, descarta una bicapitalidad española, porque Barcelona debe seguir otros caminos, como ser capital del Mediterráneo.

Contra la tasa turística

Bou, que ha apostado por ampliar la Fira de Barcelona, sobre todo el recinto de Gran Via --lo ve más complicado en el de Montjuïc--, ha resaltado que él no hubiera creado la tasa turística y ha descartado la posibilidad de impulsar un recargo municipal, a no ser que sea en negativo, para bajar la tasa.

El candidato por el PP ha señalado que, mientras esta tasa exista, se podría destinar parte a las comunidades de vecinos con pisos turísticos para compensar los efectos, y ha planteado "amparar en la legalidad" los pisos que operan de forma ilegal, para evitar que sea economía sumergida.

Por otro lado, ha defendido que los comercios de las zonas turísticas deben poder abrir los 365 días del año y potenciar la campaña de Navidad, con mejor iluminación y con un pesebre tradicional, "no un belén en el que María sea una silla; José, un sillón, y el niño, un taburete", en referencia al diseño del último belén que se instaló ante el Ayuntamiento.

Después de que el pleno municipal aprobara el viernes transformar el Zoo, ha pedido que no se pierda ningún puesto de trabajo y que potencie los animales domésticos -como gallinas y el burro catalán, para que los niños los conozcan no sólo por el pollo 'a l'ast'-, manteniendo también a los que ha llamado bestias salvajes, de las que ha dicho: "Están muy bien, mejor que nosotros a veces, con aire acondicionado".

Sobre contaminación, ha propuesto subvencionar aparcamientos para que los que llegan a la ciudad en vehículo privado lo dejen y usen el transporte público -ha pedido mejorarlo y terminar la L9 de Metro-, así como potenciar los vehículos eléctricos, y ha remarcado la importancia de estas medidas: "Estamos hablando de no ahogarnos en Barcelona".