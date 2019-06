Los comunes avalan el acuerdo de Colau con el PSC y el apoyo de Valls en la investidura El 71,43% de los inscritos apoyan que la alcaldesa en funciones intente la reelección con un acuerdo con los socialistas

Los inscritos a los comunes no han fallado a Ada Colau y han avalado con el 71,43% de los votos la opción que ella misma defendía para seguir siendo la alcaldesa cuatro años más en el Ayuntamiento de Barcelona con el apoyo del PSC y de Manuel Valls. Los resultados de la votación interna han constatado que el 28,57% estaba a favor del pacto con Ernest Maragall para que él fuera el próximo alcalde.

La votación, que ha durado 29 horas, ha contado con una participación del 40,42% del censo, registrado y verificado por BComú. La opción favorable al PSC ha recibido 2.887 votos, mietnras que la que prefería a los republicanos ha conseguido 1.155 votos.

La alcaldesa en funciones, visiblemente emocionada, ha defendido una vez más que su prioridad durante todo el periodo de negociaciones ha sido la de conseguir "hasta el último momento" un tripartito de izquierdas y progresista con PSC y ERC por su coincidencia programática. A pesar del resultado ha remarcado que "nos podemos entender y nos tenemos que entender" con los republicanos.

"Hemos hecho lo que creemos que es mejor para la ciudad, que era intentar el tripartito", ha reiterado Colau. Sobre los apoyos del PSC ha remarcado que una vez esté formalizada la investidura hablará con la formación liderada por Jaume Collboni sobre un acuerdo de gobierno y que hasta el momento no ha vinculado las negociaciones a otras administraciones.

Por otro lado, se ha mencionado al apoyo necesario de la candidatura de Manuel Valls, con al menos 3 de los 6 ediles que han conseguido, y ha especificado que "yo no he hablado con él en ningún momento" y además ha reiterado que "no va a condicionar nuestras políticas". De hecho, fuentes próximas a Valls explicaron esta misma semana que hasta este sábado por la mañana no se concretará qué apoyo se dará a la reelección de Colau, si con tres votos o más.

Los comunes han detallado los resultados de la votación interna cuando faltan menos de 24 horas para la constitución del Ayuntamiento en Barcelona, prevista para el sábado a las 17 horas. A la cita institucional llegarán como posibles candidatos la propia Colau pero también Maragall, que mantiene su candidatura y que incluso este viernes por la mañana, casi a la desesperada, ha llegado a ofrecer a Barcelona en Comú un mandato repartido, con dos años de alcaldía para cada uno de ellos. Los comunes han lamentado la oferta de última hora, que han entendido como una propuesta de pura "gesticulación".

"Me hubiera encantado que Ernest Maragall hubiese preguntado a sus bases sobre una opción de tripartito", ha añadido la alcaldesa, que ha tildado de "no muy respetuoso" el comportamiento este mismo viernes del candidato de ERC. Ha incidido en que los comunes han votado entre dos opciones, una de las cuales, la de apoyar la investidura de Maragall, era en base a la propuesta oficial que los republicanos le habían hecho. Con todo, ha asegurado que "seguiremos tendiendo la mano" a los republicanos.