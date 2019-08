El auge del «marcador» para robar en casas inquieta a los Mossos

Los Mossos d'Esquadra alertan del aumento del uso de marcadores, como trozos de plástico, papel, hilos de silicona o cintas adhesivas, que los ladrones colocan en las puertas de los pisos para saber si hay alguien en casa y así entrar a robar con mayor facilidad.

Els lladres utilitzen marcadors per assegurar-se que no hi ha ningú dins el pis que volen robar. T’ensenyem a reconèixer-los per que els treguis si els veus a la teva porta o a la d’algun veí. Després truca al @112! https://t.co/XtuVq1uoAEpic.twitter.com/2OSkpwAYIU