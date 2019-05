Del reguetón de Colau a los Grammy Latinos de Valls: Barcelona «perrea» para calentar la campaña El candidato arropado por Cs quiere que los Grammy Latinos se den en la capital catalana

Si el Primavera Sound llega este año cargado de reguetón, la campaña electoral para las municipales de Barcelona no iba a ser menos y, a pocas horas de que arranque oficialmente la contienda que ha de servir para decidir quién será el próximo inquilino de la plaza Sant Jaume, la capital catalana se ha lanzado a perrear por obra y gracia de «Ada Is In The House», colorido videoclip que, entre ritmos latinos y rimas juguetonas, presenta a la Ada Colau como «la fucking alcaldesa».

En esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurrió en 2015 cuando la propia Colau se arrancó a cantar la rumba «El run run», la canción no es iniciativa (al menos que se sepa) del equipo del alcaldesa, sino que llega firmado por Caderas Crew, «un grupo de músicos, artistas y filmakers barceloneses underground provenientes del punk, el soul o la música urbana».

En el vídeo se puede ver a Colau convertida en dibujo animado y con un chándal en el que puede leerse «smash The patriarchy» mientras se repiten versos como «No visto de Gucci, tengo el poder del 'pussy', silban los pijos, me aplauden en los barrios, niño. Me llaman traviesa, soc la fukcing alcaldessa».

El estribillo aprovecha para lanzar un par de puyas a sus rivales políticos y subraya que, mientras que Ada es «histórica», Maragall y Valls son historia. Precisamente este último, candidato arropado por Cs, ha lanzado en plena precampaña otra propuesta sobrada de ritmo y sabrosura. No en vano, una de las propuestas culturales que el alcaldable lleva en su programa es que Barcelona acoja la gala de entrega de los Grammy Latinos.

«Apostaremos por la cultura latinoamericana desde el sector editorial y también desde la música. Propondremos que se den en Barcelona los premios Grammy para simbolizar un cambio de etapa, como ocurrió con el mundo de la literatura cuando en los años 60 Barcelona fue clave para el éxito del boom latinoamericano», puede leerse en el programa.

El pasado mes de noviembre, Valls ya aprovechó el triunfo de Rosalía en los Grammy Latinos para felicitar a a la cantante y ponerla como ejemplo de «cómo el esfuerzo y la dedicación más el talento te permiten conseguir cosas fascinantes». «De esta manera quiero dedicarme a mi ciudad, Barcelona, cosmopolita, internacional y generadora de oportunidades», añadió entonces el político francés.