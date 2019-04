Actualizado: 09/04/2019 14:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se fue de Olot a Las Ventas cargado de ilusiones. Verse anunciado en uno de los primeros festejos de la temporada es siempre una ilusión añadida. Y más si el punto de encuentro está ya abonado. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere, y los palos en las ruedas se multiplican. El novillero olotí Abel Robles llegó a la plaza madrileña con un vestido frambuesa y oro y con las intenciones muy claras.

A las primeras de cambio se fue a la puerta de toriles para recibir a su primero a porta gayola. En esta misma arena, el pasado mes de septiembre triunfó ante una seria novillada de Dolores Aguirre. Después luchó contra un ictus y contra la intolerancia de su pueblo. Abel ha abanderado la lucha por la tauromaquia en Cataluña, por algo que parece tan obvio como pedir que se cumpla la ley. Por eso no dudó ni un segundo en unirse a la Fundación Toro de Lidia y a la Federación De Entidades Taurinas de Cataluña en la exigencia al ayuntamiento de Olot de la autorización pertinente para celebrar una corrrida de toros en su plaza.

Con ese bagaje volvía a Las Ventas, y la esperanza de vivir un día radiante de abril se topó con frío y agua, y una seria novillada de Sánchez Herrero. Lo dio todo, dejó buenos momentos manejando los engaños con una y otra mano. Luchó contra las circunstancias y contra él mismo, y al final no pudo ser. Las crónicas hablan de su disposición, y también de su fallo a espadas. Los aceros se le negaron, se revolvieron en su contra como ese domingo de abril que salió torcido con aires invernales.

La vuelta a Olot no habrá sido fácil. No es sencillo toparse contra un muro cuando la ilusión está en lo más alto. Ahora los novilleros buscan su tabla de salvación en la plaza más exigente, y el viaje de Olot a Las Ventas, seguro que no ha sido una oportunidad perdida.