Barcelona libre

El Ayuntamiento de Barcelona, igual que el resto de administraciones, debería estar siempre libre de símbolos políticos. El lazo amarillo en la fachada del consistorio, crea controversia, vulnera la neutralidad y no representa a todos los barceloneses. Pero Colau, como buena alcaldesa de los separatistas, antes que de Barcelona, decidió como primera medida de mandato, colgar de nuevo el lazo amarillo a favor de los «políticos presos» en el balcón de Plaza Sant Jaume.

Desde el Grupo Popular, decidimos presentar un recurso ante el Contencioso Administrativo, solicitando la retirada del lazo amarillo de las fachadas del Ayuntamiento de Barcelona y también de las diez sedes de distritos. A pesar de la espera legal, el requerimiento ni siquiera obtuvo respuesta de la alcaldesa.

Aunque algunos lo nieguen, el lazo amarillo no deja de ser un símbolo político como la ‘estelada’. El Tribunal Supremo, ya expresó que la neutralidad de lo público es exigible siempre y en todo momento, estemos o no, en periodo electoral. Por eso, Colau debe entender que este lazo amarillo no representa a Barcelona y está obligada a cumplir con la neutralidad y pluralidad del consistorio.

Ahora, con la convocatoria de Elecciones Generales, tanto Colau como Torra se verán obligados a descolgar las pancartas a favor de los «políticos presos» y también de los «famosos», fugados o exiliados. Unas pancartas que no deberían volver a colgarse en el espacio público de todos. Además, el presidente Torra ya está pendiente de juicio por desobedecer y mantener las pancartas en periodo electoral.

A pesar de todo, Colau ya anunció que su prioridad institucional será que los presos políticos queden libres. Surrealista, cuando debería estar más preocupada en solucionar los graves problemas de inseguridad que padece la ciudad. Quince homicidios en 2019 y un aumento de los robos con violencia más propios de los años 80. Es necesario que Colau asuma su papel de alcaldesa y deje de vender que la derecha está haciendo campaña contra su gobierno municipal. ¡Colau ya no cuela!

