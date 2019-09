Todos quieren a Luca

Joan Carles Valero Barcelona Actualizado: 17/09/2019 11:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El nombre de Luca se hizo muy popular en España a finales de los 80, gracias a una canción de Suzanne Vega que se titulaba precisamente «My name is Luka» y que contaba una triste historia de malos tratos a un niño. Luca también es el nombre que los científicos han dado al primer ser vivo, un microorganismo que probablemente vivió hace 4.000 millones de años. Luca, acrónimo del último antepasado común en sus siglas en inglés (Last Ultimate Common Ancestor), es el ser del que descendemos todos los demás en la Tierra.

Otro Luca está pilotando una transformación que va a ser disruptiva en nuestras digitales vidas basadas en la movilidad. Luca de Meo no solo es el artífice de que Seat sea la marca que más crece en Europa, cosechando beneficios dos años seguidos, mientras en el primer semestre de este año lleva 216 millones ganados, todo un hito en la historia de la compañía. El presidente de Seat está dirigiendo la empresa hacia los servicios de movilidad para vender kilómetros además de chapa. Luca conduce desde Barcelona el giro de una de las principales industrias del mundo. En sus manos ha entregado el grupo Volkswagen el liderazgo en la península Ibérica, el norte de África y China. Y más allá de ser la principal empresa exportadora española, genera proyectos como el desarrollo del gas natural comprimido, paso intermedio a la electrificación, con seis modelos en ciernes.

Los trabajadores de Seat y quienes tratan con De Meo enseguida quedan atrapados por su actitud innovadora. Lo ha hecho Javier Faus, presidente del Círculo de Economía, integrando al directivo en su junta. Mientras, ha apretado en Seat el acelerador de la innovación al crear por primera vez en su historia una nueva compañía (Xmoba) para otear por dónde va a discurrir el futuro de la automoción, además de adquirir la empresa Respiro, de alquiler por horas o carsharing. También ha creado la marca de automóviles Cupra, que en solo seis meses ha vendido más vehículos que en todo su primer año de existencia. Ahí no acaba la ingente labor de este amante de las Ducati, porque también ha traído a España el Metropolis:Lab Barcelona, el séptimo laboratorio integrado en la red del grupo Volkswagen y el único fuera de Alemania junto con el lab de San Francisco. Luca puede ser visto en el futuro como el origen del Last Ultimate Car Acquired.