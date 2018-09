¿Dónde estará mi franco?

Actualizado: 05/09/2018 09:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En esta vida de rufianes y traficantes afincados en la política, la ciudadanía habrá de empezar a defenderse. Está mal que te den gato por liebre una vez, pero que te timen a diario y lo truequen en norma, convierte la política en una pocilga.

Habremos de comenzar a defendernos para neutralizar a tanto trilero a sueldo del contribuyente. De salida, aprendiendo a distinguir lo que es un problema político de un señuelo político. O sea, lograr distinguir entre los temas que mejoran nuestra existencia de los que nos enredan para pescar en rio revuelto.

Uno de esos falsos problemas, es la tumba de Franco. El señuelo es tan evidente y obsceno, que hasta los mismos representantes políticos de partidos ajenos al montaje, se sienten intimidados por si su oposición les puede confundir como partidarios de su legado. ¡Almas de cántaro! ¡Cómo si pudieran zafarse de ese calificativo por el mero hecho de hacerse los despistados!

Digámoslo de salida, el señuelo de Franco es una indecencia, no porque desenterrar a un dictador muerto nos congratule con la historia y la democracia, sino porque el acto de aprovechar sus restos como acto publicitario es simple y llanamente una obscenidad política, un timo, populismo de la peor calaña. Ni quita ni pone señor, sólo aprovecha la sangre de los muertos para envenenar la de los vivos. Se podrían haber trasladado sus restos a una tumba familiar hace mucho tiempo y sin herir a nadie, en silencio, como un acto administrativo, pero se ha preferido utilizar como mecha que busca activar la confrontación en detrimento del entendimiento. Simplificar el mundo, reducir la complejidad a dos rebaños.

Quítense el complejo de franquistas unos, olvídense del muerto otros, y pónganse al servicio de los problemas reales, empezando por convocar elecciones. No vaya a ser, que, de tanto empeñarse en desenterrar a Franco, lo acaben por resucitar.

¿Se imaginan que levantan el pedrusco, abren la caja, y Franco no está? No quiero dar ideas, pero no habría fórmula mejor para instrumentalizar su amenaza eternamente. Y vivir de ello.

tribuna abierta

¿DÓNDE ESTARÁ

MI FRANCO?