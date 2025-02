¿Por qué no coinciden los datos del Covid-19 en Cataluña que ofrecen el Ministerio y la Generalitat? El gobierno de Torra mantiene dos contabilidades con parámetros diferentes en cada una de ellas El Ministerio de Sanidad trabaja con datos homologados para todas las regiones que estas le aportan

Los datos de infectados y muertos por Covid-19 en Cataluña que ofrece a diario el Ministerio de Sanidad no cuadran con los que, también cada día, comunica la Generalitat de Cataluña. Este desfase provoca entre la ciudadanía, en primer lugar, una sensación de descontrol por parte del Ministerio, que no sabría el número total de infectados ni, tampoco, el de muertos. Y, en segundo lugar, evidencia una nula coordinación entre las dos administraciones, la nacional y la regional. Sin embargo, el desfase estadístico tiene una explicación.

Cuando cada mañana Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, informa de la evolución de la pandemia en España lo hace con los datos que le facilitan al Ministerio los distintos gobiernos autonómicos, que es la administración que tiene la competencia ordinaria en materia sanitaria. Simón detalla el número de infectados, hospitalizados, ingresados en las UCI, fallecidos e infecciones resueltas que, a las 21.00 horas del día anterior, tienen contabilizados los ejecutivos regionales.

Para mantener una homologación en toda España, las comunidades cuentan como caso confirmado de Covid-19 aquellos que han dado positivo por pruebas diagnósticas PCR notificadas. Sus datos los envían al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que es el organismo encargado de dar una cifra global de todo el país. Simón la expone a nivel nacional y también las que dispone por regiones. En el caso de Cataluña, el organismo encargado de enviar las cifras al Gobierno es la Agencia de Salud Pública, al frente de cuyo organismo autonómico está Joan Guix, hombre de confianza de la consejera de Salud catalana, Alba Vergés.

Sospechosos, funerarias...

La Generalitat, además, facilita públicamente más datos. Un hecho que sigue creando controversia, ya que al añadir otros parámetros a los homologados por el Ejecutivo hace que las cifras de infectados y muertos no coincidan con las que se reportan al Ministerio de Sanidad. Al acabar el día, a través de un comunicado del departamento de Salud, la Generalitat da su contabilidad. Según el gobierno de Torra esto se hace porque, apuntan fuentes de la Consejería de Salud, se quiere primar «la voluntad de transparencia informativa».

Los datos basados en los PCR requieren un tiempo para su confirmación (de ahí que las cifras con las que trabaja el Ministerio no correspondan estrictamente a lo sucedido 24 horas antes). Por contra, la Generalitat suma a esos parámetros otros que no son cien por cien fiables para su clasificación dentro del análisis del Covid-19. Por ejemplo, la Consejería de Salud incluye los resultados de tests rápidos, «casos posibles» (personas que presentan síntomas y que un facultativo clasifica como posible caso, pero cuya confirmación de infección no es necesaria), muertos sospechosos de haberlo hecho por coronavirus y los datos que le facilitan las funerarias, que incluye a los muertos en centros hospitalarios, los que fallecen en sus domicilios o en las residencias de mayores.

De esta manera, la Generalitat mantiene dos contabilidades. Una, la que aporta al Ministerio de Sanidad, que hace comparable las cifras para toda España por regiones; y dos, la que incluye datos menos fiables y más variados. A esto se añade una complejidad más que hace imposible saber, con los datos de Salud, la cifra real de, por ejemplo, los muertos diarios en Cataluña, ya que la administración autonómica no comprueba posibles duplicidades entre los casos que se cuenta como fallecidos en los hospitales y los que reportan las funerarias.

El jueves (14 de mayo) Simón informó de que en Cataluña hubo (el día antes) 131 muertos nuevos por Covid-19 (sabiendo que el dato no reporta necesariamente los fallecidos las 24 horas anteriores). La Generalitat, sin embargo, publicó que las funerarias tenían registradas 52 muertes para esa fecha y los hospitales 25 fallecidos. Al día siguiente, viernes, el Ministerio cifró en 59 los muertos en Cataluña, mientras que el gobierno autonómico señaló que eran 37 (funerarias) y 26 (hospitales). Esta es la explicación del porqué no cuadran los datos. Otra cosa es que tenga justificación.