Frustración alimentada

Daniel Tercero SEGUIR Barcelona Actualizado: 21/10/2019 10:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Políticos; presentadores, tertulianos y trabajadores de TV3 y Catalunya Ràdio; opinadores en la prensa; material escolar en las escuelas de Cataluña; mensajes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural; personajes públicos del mundo de la cultura y el espectáculo; cánticos en las manifestaciones pacíficas…

«La independencia está a la vuelta de la esquina». «España nos roba». «La policía tortura y asesina». «El bloque unionista se volcará como los buitres se abalanzan sobre un cadáver». «Y, técnicamente, no nos movemos del extranjero: ahora conectamos con Madrid». «Uno de octubre, ni olvido ni perdón». «Cataluña es un solo pueblo». «Solo saben escupir contra Cataluña». «Esta mañana no sabemos si podremos seguir la escaleta del programa o no. Si los taxistas que nos están escuchando o los transportistas que salen del puerto ven movimiento de coches de la Policía o la Guardia Civil, pedimos que nos avisen». «Sin lengua no hay país. Y cuando se decide no hablar en catalán se está decidiendo dar la espalda a Cataluña». «Querer la excarcelación de cuatro presos políticos es querer la paz». «España es una dictadura». «Evidentemente, vivimos ocupados por los españoles desde 1714». «¿Puedes situar en este mapa los siguientes países? Cataluña, España, Portugal, Francia, Inglaterra y Alemania. Píntalos de colores diferentes e indica su capital». «Govern en el exilio». «Nos sentimos catalanes, no tenemos nada que celebrar y no nos sentimos cómodos celebrando el 12 de octubre». «¿Es delito querer que un tráiler atropelle a los miembros del Tribunal Supremo?». «España es como Turquía». «Cuando se levante el 155 no tendremos excusa para no trabajar por la república. Asumiremos toda la responsabilidad de nuestros actos». «La mayoría de los presidentes que ha tenido Cataluña o han sido encarcelados, o han estado en el exilio, o ambas cosas». «Cuando se dé la vuelta a la tortilla, los que no sean independentistas serán traidores». «¿Cómo quieres que sea tu nuevo país?». «Esta semana, hace pocos días, el Gobierno israelí permitió que se empezaran nuevos asentamientos en Cisjordania... es decir, esta disputa catalano-española viene a ser lo mismo». «Tenemos derecho a decidir». «A la lengua propia de Cataluña se ha añadido otra por migraciones e imposición militar». «No pueden ganar con los votos a Carles Puigdemont y le quieren ganar en los juzgados y con la Guardia Civil». «Las leyes injustas hay que incumplirlas». «Los que niegan el democrático derecho a la autodeterminación son enemigos del pueblo. ¡Tratémoslos como a tales!». «Es una intervención impropia porque el presidente de la Generalitat no tiene capacidad para responder en este pleno. Por lo tanto, es impropio de un portavoz de una formación que se dirija al presidente de la Generalitat cuando éste no tiene capacidad de respuesta». «Es imprescindible que (los detenidos por la violencia en Cataluña) sepan que los admiramos y que estamos orgullosos de ellos». «Estamos en un conflicto donde TV3 forma parte de un objetivo estratégico». «¿No encuentras que hay números bonitos y números feos? El 155 es feo». «Esto no es Justicia, es venganza». «El 1-O Cataluña celebró un referéndum de autodeterminación en unas condiciones extremas, en medio de ataques a la gente que hacía cola para introducir su papeleta». «Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas de la República Catalana». «Los españoles son una panda de mangantes sarnosos y cabrones de mierda». «Una nación, una selección». «Un golpe de Estado que se hace a través del BOE y no con tanques y aviones como se hizo en Turquía, pero un golpe de Estado de principio a fin». «Si Cataluña fuera un Estado tendría entre 8.000 y 16.000 millones de euros más». «¡Atención! Y gracias a nuestros oyentes. Ahora sabemos, por ejemplo, en la A-2, en Tárrega (Lérida) dirección a Barcelona, circulan cuatro todoterrenos y una furgoneta de la Guardia Civil. En la autopista del Maresme, en Arenys de Mar, 50 furgonetas de la Policía Nacional en movimiento». «España nos odia». «Las instituciones de los catalanes han sido ocupadas de manera ilegítima por quien no tenía ninguna autorización democrática para hacerlo». «Ser catalán en España es como ser gay en Marruecos, salvando las distancias». «Con las manifestaciones no es suficiente». «Están en prisión por poner las urnas». «Ha llegado la hora de pasar a la acción para que los abusos del Estado no queden impunes. Los catalanes merecemos ser tratados con dignidad. Ningún pueblo que ha mantenido la defensa de la dignidad ha perdido nunca». «Apretad». «Absolutamente nada de lo que hemos hecho es delito y de los delitos de que se nos acusan no hemos cometido ni uno». «Lo volveremos a hacer». «Seremos leales al mandato del 1-O: construir un Estado independiente en forma de república». «Tardaremos más o menos: la independencia seguro que es inevitable». «Son presos políticos». «Impulsaremos un proceso constituyente que desemboque en un proyecto de constitución de la república de Cataluña». «Los españoles sólo saben expoliar». «Cataluña es una nación».