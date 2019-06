Caos informático en escuelas e institutos catalanes al colgarse la red tras introducir masivamente las notas La Generalitat admite los problemas y envía una orden a los docentes para que limiten el acceso al sistema

Calificaciones que se habían introducido en el sistema y no aparecen, grupos de estudiantes que no constan, teclado que no responde... Los profesores de Cataluña llevan días peleándose con el programa informático Esfera, habilitado por la Generalitat para que puedan introducir las notas de los alumnos en el sistema con el doble fin de informar a la administración y poder formalizar los boletines para las familias. Tras extenderse el programa a la etapa de secundaria (ya funcionaba en Primaria e Infantil), «la red se ha colgado en el peor momento y se ha producido el caos», denuncian los sindicatos educativos. Se da la circunstancia añadida de que las evaluaciones en los institutoshan dejado de ser numéricas y han pasado a ser competenciales, por lo que «los profesores deben introducir un comentario sobre el alumno y eso complica aún más la situación», apuntan los profesores.

El sindicato de docentes de Secundaria Aspepc·Sps mostró hace días en un comunicado su «suma preocupación» por los problemas que están encontrando en la plataforma en esta etapa final de curso, hasta el punto, según afirman de que «algunos institutos se plantean posponer la publicación y entregar a alumnos y familias», informa Ep.

A pesar de que ya habían protestado por este motivo en la última Mesa Sectorial, según afirman «no se ha recibido ninguna argumentación adecuada» y siguen detectando problemas, en un sistema en el que ven un diseño insuficiente, que no fue acordado ni publicado con tiempo suficiente, y que repite problemas de la plataforma anterior, según apunta el responsable de Aspepc-Sps, David Rabaldà, que califica de «desastre» la situación.

«La situación se ha descontrolado»

La situación se ha «descontrolado», según los docentes, después de que el programa, que ya se utilizaba en las etapas de Educación Infantil y Primaria (600.000 estudiantes), se haya extendido a los centros de secundaria y bachillerato (un total de 416.000 alumnos). «El programa ha caído cuando los docentes de todas las etapas han intentado entrar al programa de calificaciones. No lo ha resistido», denuncian los sindicatos.

Fuentes de la consejería de Educación de la Generalitat, consultadas por ABC, no han aclarado cómo van a resolver el problema, que aún persiste. El departamento ha decidido, como ya ha comunicado a los centros educativos, «reducir la presencia de personas» que puedan entrar datos en la plataforma y hacerla solo asequible al equipo directivo y el personal de administración.

El sindicato Ustec·Stes ha asegurado en un apunte en su perfil de Twitter que «la Esfera desespera» y lo ha considerado un motivo más para pedir la dimisión del consejero de Educación, Josep Bargalló.