La Barcelona que necesita experiencia

Actualizado: 04/04/2019 15:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antes de toda campaña electoral las partes aceran el músculo para dirimir diferencias. Es la parte bronca del asunto y con suerte alguno de los partidos las convertirá en propuestas. A escala municipal, este matiz que separa la queja de la solución es muy importante y se nota con la presencia de candidatos que apenas aportan algo más que una supuesta credibilidad personal sin apenas experiencia en la gestión local.

Barcelona no es una excepción. Los hay que no logran comunicar nada, más allá de una explícita voluntad de someter la ciudad a los vaivenes del proceso independentista; los hay que quieren limpiar su fracaso como gobernantes de Estado; otros compiten con Vox a la busca de un voto tan irracional como poco barcelonés; y, por último, los hay que siguen peleados con el mundo y a lo mejor es porque no saben cómo cambiarlo.

Es evidente que yo propongo otro tipo de respuesta. La que tiene eso que los ingleses llaman background, o sea, experiencia acumulada y solidez ideológica. Disponer de un pasado de liderato municipal no es una bicoca porque pone a prueba la capacidad de autocrítica y de renovación y eso, a menudo, es un proceso tan necesario como doloroso. Pero es determinante cuando hay que darle la vuelta a tantas cosas que no funcionan en una ciudad.

Barcelona afronta un momento decisivo porque las grandes ciudades del mundo marchan aceleradas en un proceso de renovación democrática, gestión sostenible y desarrollo económico innovador. Ahora se dirime las que estarán en la locomotora que dirige este camino regenerador y las que pasarán a formar parte de los larguísimos furgones que la siguen a rastras.

Para afrontar este momento hace falta ilusión, trabajo, conocimiento y liderazgo, pero todo ello puede no ser suficiente sin la experiencia de alcaldes brillantes que pusieron Barcelona en el mapa del mundo o sin las ideas que lo hicieron posible. Y eso no lo cambia el populismo ni vendrá, por arte de magia, de la mano del conflicto.