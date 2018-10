Barcelona, ciudad sin ley

Actualizado: 10/10/2018 19:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 15 de septiembre, vecinos de varios barrios de la Ciudad de Barcelona salieron a la calle para exigir al ayuntamiento más civismo, mejor servicio de limpieza y Seguridad. Tres conceptos muy concretos y fáciles de entender. Es paradójico que algunas de las personas que hoy gobiernan el Ayuntamiento de Barcelona antes de entrar en las instituciones (la primera Ada Colau) habían compartido alguna manifestación con algunos de estos barrios.

Entonces eran profesionales del populismo y del alboroto y agitación en las calles. A todas esas personas de buena fe, les prometían la luna. Ahora les han decepcionado a todos, sus fórmulas mágicas han fracasado porque nunca fueron realistas. Sus propuestas de participación ciudadana no son más que cortinas de humo para lavar la cara de los fracasos de los amigos de Podemos y Colau en la ciudad de Barcelona. Y todo ello nos lleva a una serie de conclusiones: Colau no tiene Plan de Seguridad para Barcelona; han fracasado en la gestión para pacificar el espacio público; no tienen modelo policial, ni de seguridad ni de prevención; no han creído nunca en la policía sea la que sea, empezando por la Guardia Urbana a la que han despreciado desde el primer día que entraron en la alcaldía; y en definitiva, no saben cómo afrontar los problemas de seguridad y civismo por los complejos que arrastran de su pasado «activista», anti-sistema, «okupa» o como lo quieran llamar. Ada Colau y sus compañeros de gobierno en la ciudad, con su falso buenismo, han hecho de las calles de Barcelona un espacio en el que delinquir resulta un chollo para el delincuente, especialmente en las calles de Ciutat Vella, Sant Martí, parte de l’Eixample y el Poble-sec.

El cumplimiento de las ordenanzas municipales se realiza de forma arbitraria. Han dejado de lado al comercio de Barcelona comenzando con sus fotos de apoyo al colectivo de «manteros» y dejándoles que ocupen las calles y el Puerto de Barcelona como y cuando quieren. Un ejemplo lo podemos ver con la esperpéntica imagen justo en la acera de enfrente de la comisaria de «mossos» de plaza España en el que suele instalarse un boulevard de top-manta totalmente desbordado. En Barcelona, como decía, el top- manta tiene barra libre para instalarse en la calle; colectivos independentistas acampan en plazas sin ningún permiso y sin que se les pueda recriminar nada por sus airadas respuestas y creyéndose que están por encima de la ley; vemos mobiliario urbano vandalizado y pintadas por toda la ciudad (especialmente pintadas de lazos amarillos) sin que pase nada ni se sancione a sus autores etc... Barcelona se está convirtiendo en una ciudad sin ley.

Con la mala gestión y complejos de quienes gestionan la ciudad, han conseguido que Barcelona sea de las ciudades más inseguras de Europa, y la más insegura de España con un aumento de la criminalidad del 20% respecto del año anterior muy por encima de ciudades como Madrid o Valencia que rondan entre el 2%. Empezó el mandato con problemas graves de seguridad y convivencia en la calle Robadors del Raval, su caótica y mala gestión fue el inicio de la desastrosa política de seguridad de Colau; a partir de ahí todo ha ido a peor. El ejemplo lo tenemos en el caso de los narco-pisos, un problema que estaba totalmente localizado y su mala gestión ha provocado que ahora esta problemática esté extendida por muchas calles del centro de la ciudad.

Ahora se puede entender porque ocultan la encuesta de victimización que se tendría que haber presentado entre los meses de junio y julio, y que seguro que la guardan en un cajón por sus malos resultados. Cuando entraron a gobernar presumían que serían el gobierno más transparente y van a ser el más opaco y oscuro en la historia de este ayuntamiento en democracia. El legado que dejará el mandato de Colau será una ciudad en la que los índices de criminalidad y de inseguridad van en aumento.

Su herencia será una Ciudad con más incivismo y más inseguridad.

ALBERTO VILLAGRASA EXPERTO EN SEGURIDAD CIUDADANA Y EXDIPUTADO DEL PP EN EL PARLAMENT