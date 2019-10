Senyor Torra, el terrorismo no es democracia

Alberto Villagrasa Barcelona Actualizado: 02/10/2019 11:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estos días la Guardia Civil ha detenido a miembros de los CDR que presuntamente querían preparar varios dispositivos explosivos para hacerlos detonar el 1 de Octubre en diferentes localizaciones de Cataluña. En una persona con una mentalidad relativamente normal, razonable y con profunda convicción democrática, lo que hace es aplaudir la actuación de la policía que ha evitado un posible atentado terrorista. Eso es lo normal.

Pero en el mundo independentista, una gran parte de sus representantes, se les ha ido la cabeza y se han dedicado a defender a los presuntos terroristas. Repito, ha defender a los que querían poner los artefactos explosivos, defender a los que querían poner bombas. Vamos por partes, ¿qué es “terrorismo”? Según el diccionario de la RAE, es la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

Actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Según la información que se ha ido haciendo pública, estos miembros de los CDR tenían diferentes componentes para poder elaborar artefactos explosivos con una evidente capacidad destructiva como por ejemplo la “Termita”. Y según han ido declarando, tenía previsto instalar y explosionar estos dispositivos en diferentes rincones del territorio catalán (desde un posible objetivo que podía ser un cuartel de la Guardia Civil a intentar provocar el caos en diferentes puntos de la AP-7), intentado crear caos, terror y confusión. Estos actos tenían como motivación apoyar la causa independentista.

Y es cajón que cuando alguien coloca un artefacto explosivo, siempre existe la alta probabilidad de que alguien pueda morir en la explosión. Es evidente que toda esta planificación y las actuaciones que los CDR detenidos querían realizar, cuadran con la definición de “terrorismo”. Por eso no se entiende la reacción de una gran parte de representantes del independentismo catalán, especialmente la de president de la Generalitat el Sr. Torra, que han querido confundir a sus seguidores diciendo que estas detenciones son una ofensa a Cataluña y al movimiento independentista.

Ni si quiera han tenido la prudencia de ver hacían donde va la investigación; si no que se han dedicado a atacar a la Guardia Civil y al Gobierno de España. La reacción de este sector, especialmente la del Sr. Torra, son un insulto a la inteligencia de cualquier persona; es una postura ruin y mezquina e indigna de un mandatario político. Ser independentista es tan legítimo como no serlo; pero el defender una postura política no quiere decir que no tengas que ver la realidad y ser objetivo con aquellos comportamientos que no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con la sana reivindicación política, ni con la paz.

Esta postura tan irresponsable inhabilita a Torra para seguir como presidente de la Generalitat. Ya lo demostró con sus insultantes opiniones sobre los catalanes que nos consideramos también españoles; y con su defensa a presuntos terroristas ha demostrado que su esquema mental no ha cambiado en nada. Este tipo de personas con nocivas para la política. Estoy convencido que en el mundo independentista hay personas más capacitadas y capaces que no un personaje que es capaz de defender a unos presuntos terroristas… pero al final es lo único que podemos esperar de una persona que se sienta amigablemente con Otegui a tomar café. Sr. Torra, el terrorismo no es democracia.