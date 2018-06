Vencer al «juego sucio» a base de goles Carlos Martínez, jugador del equipo de fútbol de juveniles del San Pío X de Valladolid, ha sido pichichi en su liga con 32 tantos sin recibir ninguna tarjeta amarilla ni roja

I. T.

VALLADOLID Actualizado: 22/06/2018 19:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La competición sana y sin violencia es lo que debe primar en cualquier deporte, aunque es cierto que, en los últimos tiempos, las agresiones entre aficionados o entre deportistas están a la orden del día. Sin embargo, todavía está muy presente el juego limpio y sin ningún tipo de agresión, y eso lo sabe bien Carlos Martínez Ortega, un chico de 17 años que juega en el San Pío B de tercera división provincial de Valladolid.

Pichichi de su liga con 32 goles, no solo destaca por la cantidad de tantos que ha marcado en toda la temporada, sino que además no ha recibido ningún tipo de amonestación en ningún partido, es decir, ninguna tarjeta amarilla ni roja. El jugador del San Pío X asegura que este logro es «una cuestión de trabajo y de no meterse con la gente» porque cree que «nunca hay que entrar al trapo» con los equipos que «juegan sucio».

Martínez tiene claro que, además de que es su propia actitud la que le lleva a actuar así en cada encuentro, sus padres son los que mejor le han inculcado esta cualidad. «Ellos siempre me dicen que juegue limpio y que no me meta en ninguna discusión, aunque obviamente el entrenador también ayuda«, admite, aunque bien es cierto que a veces le resulta complicado con defensas duros y ha perdido la calma en contadas ocasiones, en las que «me enfadaba conmigo mismo, nunca con rivales, ni compañeros ni nadie».

Este chico que tiene como ídolo a Cristiano Ronaldo «por su capacidad de trabajo y la constancia que tiene día a día» quiere seguir ascendiendo en su carrera futbolística haciendo lo que mejor sabe hacer, que es marcar goles jugando de manera limpia. «No hay porqué jugar sucio si se puede jugar bien. La idea es divertirse siempre», concluye.