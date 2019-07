Tudanca explica su «no» a la mano tendida de PP: «Sólo quiere humillar» Acusa a Mañueco e Igea de utilizar la Comunidad de «ariete» contra el «Gobierno legítimo» de España

Un día después del debate de investidura que llevó a la Presidencia de la Junta a Alfonso Fernández Mañueco, gracias al apoyo de Ciudadanos, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, argumentó el «no» con el que respondió a la oferta de diálogo del ya futuro presidente del Ejecutivo regional. «Tienden la mano para humillar, quieren nuestra sumisión y eso nunca lo van a tener». Así de explícito se expresó durante la celebración del Comité Autonómico del PSOE en el que informó del desarrollo del citado debate.

Ante los miembros de este órgano político, el líder socialista se mostró convencido de que el gobierno de coalición «lo que no quiere es el diálogo, por mucho que ayer Mañueco repitieran el mantra de su mano tendida». Es más, entiende que «no hablan de diálogo más que cuando ya han conseguido todo lo que quieren sin ningún tipo de escrúpulo». Durante su intervención, el secretario regional del PSOE volvió a arremeter contra el pacto suscrito entre PP y Cs al señalar que «ellos se han acostumbrado a humillarse, pero nosotros no vamos a consentir que pongan a esta tierra de rodillas y que sigan dirigiendo los destinos de Castilla y León desde Madrid».

Añadió, además, un argumento nuevo para criticar el pacto con el que, según dijo, sólo buscan convertir a la Comunidad «en un mero instrumento del PP y Ciudadanos para hacer oposición al Gobierno de España y enfrentarse al presidente legítimo. En este sentido, acusó a las dos formaciones políticas de intentar «buscar nuevas excusas para un nuevo fracaso» y culpó a Fernández Mañueco de haberse inventado «un nuevo concepto del Estado de las autonomías», al asegurar que «la seña de identidad y la razón de ser de las comunidades es hacer de contrapeso al sanchismo». Para Tudanca, «ese es el nivel del nuevo presidente de la Comunidad que la quiere como ariete para un nuevo enfrentamiento entre partidos políticos por el Gobierno legítimo de España».

El dirigente socialista también se refirió a uno de los momentos del debate en el que el portavoz de Ciudadanos y futuro vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quiso culparle de haber pactado. «Yo no les obligué a vender su alma al diablo para conseguir unos pocos sillones» explicó, aunque, a su juicio, «no están convencidos de su acuerdo y necesitan un culpable que justifique su indignidad y su torpeza».

Afirmó, además, tener la percepción que entre los protagonistas del pacto «hay una falta absoluta de ilusión; no están contentos, ni excesivamente entusiasmados y eso es muy grave para quien quiere dirigir los destinos de la Comunidad».

«No me voy»

Luis Tudanca se vio obligado ayer a aclarar a los suyos su futuro más inmediato después de que en la noche del martes, tras el debate de investidura, colgase un tuit en su perfil de twitter que para muchos de sus seguidores sonó a despedida. «Gracias. Gracias a todos. Por enseñarme tanto, por dejarme disfrutar y aprender tanto de esta tierra que merece el mejor de los futuros», decía un mensaje que sembró la inquietud entre los suyos. De ahí que se apresurase a señalar que «no me voy, no me voy a ningún sitio, voy a seguir aquí hasta que vosotros queráis, en pie y respaldando a esta tierra que se merece algo mucho mejor que lo de ayer».

Y mirando al futuro más próximo confesó que espera que el PSOE de León le dé «una alegría» al conseguir la Diputación, que sería la única de la Comunidad, donde cuentan con 12 diputados, frente a los 11 del PP, uno de Cs y otro de UPL. En cualquier caso, el líder socialista destacó el poder territorial de los socialistas tras las últimas elecciones, ya que gobiernan en cinco ayuntamientos, pero aclaró que debido a los «pactos vergonzantes, sin pudor» entre PP y Cs, los socialistas se han quedado fuera de instituciones, como ha ocurrido con Luis Rey y la Diputación de Soria, así como en otros municipios donde «había compañeros que merecían ser alcaldes».