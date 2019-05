Elecciones 26-M Tudanca se define como rural: «Dormí muchos años encima de una cuadra» Ironiza sobre la «rebeldía» de Mañueco y dice que habla de renovación porque su pasado «es muy malo»

ABC Zamora Actualizado: 20/05/2019 08:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, aseguró ayer en Zamora que Castilla y León necesita buscar «aliados» y dejar de estar «ensimismados» al «vivir de espaldas al resto del país» por las políticas del PP que han hecho «invisible» a la Comunidad, como algunas provincias. Antes unas 150 pesonas y junto al ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, argumentó que el PSOE quiere «gobernar aquí después de 32 años» y aseguró que él se irá «a ningún sitio» si no se convierte en el próximo presidente de la Junta como ha insinuado el aspirante del PP, Alfonso Fernández Mañueco, quien lo acusa de buscar en la Comunidad la vía para hacer carrera política en Madrid, informa Ical.

En ese sentido, Tudanca dijo en tono irónico a Fernández Mañueco que como es «nuevo» -así lo dijo el viernes- «no se ha enterado de lo que ha pasado» en la Comunidad al recordarlo que hace cinco años renunció a su acta de diputado para «pelear por su tierra» y liderar al Partido Socialista de Castilla y León.

Aunque reconoció las virtudes de su rival como adversario, rechazó que sea «rebelde» -como también dijo- y que represente «la renovación» en el PP. Como señaló horas despues en Salamanca, Mañueco «no quiere presumir de experiencia» porque ha sido «muy mala» tanto en la ciudad, donde fue alcalde, y ocupando la Presidencia de la Diputación, como en Castilla y León, donde recalcó que fue «multiconsejero».

Por otro lado, defendió que él ha vivido «durante muchos años encima de una cuadra», por lo que rechazó que el PP pueda darle lecciones, ahora que, a su juicio, se han dado cuenta de que el medio rural existe y también vota en las elecciones.

Tudanca remarcó que la capital zamorana se merece tener un alcalde como Antidio Fagúndez, secretario provincial del PSOE, presente en el acto, y apostó por alinear todas las instituciones para que trabajen «juntas». Además, señaló que no estaría «pidiendo el voto si no fuera por Ana Sánchez» -cabeza de lista del PSOE por Zamora y secretaria autonómica de Organización-. No obstante, bromeó con que la zamorana no ha sabido inculcarle ese nivel de «intensidad y decibelios». «Sois intensos», dijo sobre la pasión con la que interviene la socialista, quien dijo está a punto de declarar el arroz a la zamor ana como «plato oficial de Castilla y León».

Utilización de «la Corona»

Al mitín, que se celebró en el mirador del Troncoso, ante la imagen del poeta zamorano Claudio Rodríguez y con vistas al Duero, asistieron también el exdelegado del Gobierno y alcalde de Almeida de Sayago, Miguel Alejo; el regidor de Toro, Tomás del Bien, la diputada electa por Zamora Mar Rominguera, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Fran Díaz, entre otros.

En tierras salmantinas y ante unas 300 personas que dejaron pequeño el auditorio de San Blas, el candidato socialista se comprometió a dotar de centros de salud a los barrios de Prosperidad y El Zurguen de la capital salmantina. Además, denunció el retraso de siete años que acumula el Hospital de Salamanca y se preguntó quien es Fernández Mañueco para anunciar que iban a ser los Reyes quienes inaugurarían las obras y para «utilizar la Corona para hacerse publicidad institucional».

«No les importa nada, porque lo único que quieren es mantener el poder a toda costa», dijo. Por ello, señaló que está en la mano de los socialistas que no lo consigan y advirtió de que frente a las últimas encuestas «no hay nada hecho», por lo que invitó a votar el 26 de mayo por el PSOE, que representa otro «camino» para que Castilla y León sea una «gran comunidad».