Toque de atención

La reunión anual de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de España, que hoy se clausura en Burgos, ha dado importantes argumentos para la reflexión. No sólo porque en las sesiones se hayan tratado problemas comunes que, como la digitalización de la justicia, son una emergencia que los políticos no quieren o no saben entender, sino porque también se ha hablado de asuntos de actualidad en cuyo trasfondo está la instrumentalización de la justicia con fines políticos.

Ha sido un político, Juan Vicente Herrera, quién advirtió en la inauguración de la creciente tendencia a judicializar la política, lo que lleva a la politización de la justicia, algo que dijo que hay que desterrar. Y es verdad, no hay debate político que se precie que no acabe en los tribunales. Estamos en ese punto en el que hay debates que por interés político se judicializan y si la resolución no gusta, se acata por imperativo legal, pero se critica de forma contundente y se quiera o no, supone riesgo de desgaste y descrédito del trabajo de los jueces.

El presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, estuvo muy acertado y dio en el clavo al afirmar que el Estado de Derecho fracasará el día que una sola resolución judicial quede reducida a papel mojado. Toda una advertencia al momento real que vivimos y que si se produce, reduce la tarea de los jueces a la nada, hará tambalear al poder judicial y pone en entredicho las garantías de los ciudadanos.

Las voces que se han alzado en Burgos estos días deben ser escuchadas e interiorizadas. La seguridad de todos está en la independencia de la justicia, en garantizar los medios que se necesitan para impartirla y en el uso responsable de la misma por parte de todos. En esto si que nos jugamos el futuro en libertad.