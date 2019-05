Suárez Illana defiende la «necesidad de reconstruir el orgullo de pertenecer» al PP El diputado popular asegura que su partido es el “cimiento de la mejor España”

El diputado electo del Partido Popular por Madrid Adolfo Suárez Illana destacó este domingo la importancia «de sentir en estos momentos el orgullo de ser miembro del PP, algo que ahora no está de moda». Illana insistió en que al PP nunca le ha interesado ser un partido «de moda, ya que nosotros sólo nos hemos preocupado de ser el cimiento de la mejor España».

El hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez respaldó a los candidatos populares al Ayuntamiento de La Adrada, encabezados por María del Pilar Martínez, en un acto en el que también estuvo presente el cabeza de lista del PP de Ávila a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel García Nieto.

En su intervención, Suárez Illana recalcó «la gente confía en nosotros en las dificultades. Cuando las cosas van más o menos bien, normalmente no acuden a nosotros. Cuando llegan las crisis, cuando llegan las bancarrotas, cuando los derechos están francamente en peligro, es cuando se acuerdan del PP», afirmó.

A su vez, advirtió que hay una crisis económica en ciernes y que el PP estará preparado para afrontar las «dificultades que se nos vienen, para esos tiempos recios que van a asomar», a la vez que argumentó que España se juega mucho en estas elecciones municipales, autonómicas y europeas, informa Ical.

Sobre los resultados de las elecciones generales, indicó que lo importante ahora es reconstruir el «orgullo de pertenecer a este partido y llevarle dentro de cuatro años a la victoria». «Aquí no se acaba nada, empieza el futuro del PP, y el futuro de la mejor España que seremos capaces de construir entre todos», aseguró.

Además, defendió las señas de identidad del PP y precisó que «ser conservador no significa no mirar al futuro. Ser conservador significa ser capaz de identificar aquello que nos sustenta como nación, quitando todo aquello que nos ancla al pasado y que ya no tiene sentido». Además, el diputado popular recalcó que «si por algo se reconoce al PP es porque somos capaces de gestionar la economía, de gestionar las crisis y eso, lejos de ser algo que beneficie a los más poderosos, a los más pudientes, es siempre una garantía para los más humildes».

De igual modo, indicó que el objetivo de los políticos es generar las condiciones óptimas para que los emprendedores generen empleos dotados con un salario digno, para que cada uno, «en uso de su libertad, pueda construir su proyecto de vida como le de la real gana». Así, destacó que «las subvenciones no generan libertad, generan dependencia» y recalcó que el PP siempre beneficiará con sus políticas al «más débil».