Economía Los sindicatos de Renault esperan preocupados información sobre la detención de Ghosn Temen el grado de repercusión que pueda tener esta situación tanto en la organización de Renault como en sus empleados

ABC

Valladolid Actualizado: 20/11/2018 09:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los sindicatos mayoritarios en Renault España esperan con preocupación las noticias sobre la detención en Japón, por supuestas irregularidades en sus finanzas personales, de Carlos Ghosn, máximo directivo de la alianza Renault Nissan Mitsubishi. Nada más conocer la noticia, CCOO se dirigió a la dirección de la firma del rombo tanto en Francia como España para pedir toda la información posible y «tranquilizar a los trabajadores», explicó a Efe Rubén González, coordinador del sindicato en las plantas de Valladolid, Palencia y Sevilla.

Ghosn, informó la cadena pública NHK y otros medios locales, fue detenido por miembros de la fiscalía del distrito de Tokio, acusado de no haber declarado una serie de ingresos, fruto de una investigación emprendida por la compañía hace varios meses, según confirmó Nissan en una nota.

«Hasta que no conozcamos realmente los hechos y el impacto que tengan, no vamos a realizar declaraciones. Lo que hemos pedido a la dirección es que nos tenga informados en todo momento para tranquilizar a los trabajadores», señaló González. No obstante, este representante sindical expresó su preocupación ante el grado de repercusión que pueda tener esta situación tanto en la organización de Renault como en sus empleados.

Otro representante sindical, Unai Hernández (CGT), delegado general en las plantas de la organización en Valladolid, Palencia y Sevilla, se expresó en la misma línea que Rubén González (CCOO), y prefirió esperar a la difusión de un comunicado por parte de la dirección de Renault antes de emitir una opinión.

Durante muchos años, según la investigación emprendida por Nissan, Ghosn declaró ante la Bolsa de Tokio cantidades inferiores a las que realmente percibió en los últimos años como compensaciones financieras. El alto directivo de la Alianza Renault Nissan Mitsubishi también habría utilizado bienes de la compañía para uso personal, según la información interna de la empresa automovilística.