Silvia Clemente no descarta fundar su propio partido al estilo de «Teruel existe» «Quiero tener un hueco en la política de desarrollo rural de este país», dice la expolítica popular segoviana y expresidenta de las Cortes de Castilla y León

H. D. Valladolid Actualizado: 03/10/2019 10:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La expresidenta de las Cortes de Castilla y León y expolítica popular Silvia Clemente no descarta fundar un partido al estilo «Teruel Existe» porque ve la política como una «vocación» y siente que puede «puede aportar» al «problema silencioso» de la España vacía y el desarrollo rural. Así lo ha señalado en «Los Desayunos», el programa matutino de TVE española presentado por Xavier Fortes.

Tras seis meses de silencio, la segoviana, que tras dimitir de sus cargos se presentó a las Primarias de Ciudadanos para ser candidata a la Presidencia de la Junta de Castilla y León -proceso que se vio envuelto en un pucherazo cuya investigación está aún pendiente- vuelve a la palestra de los medios -la semana pasada concedió otras dos entrevistas- porque, ha insistido ante los periodistas, «quiero trabajar en política en el desarrollo rural» y eso ha señalado que es lo que le ofreció a la cúpula de la formación naranja.

Ante su no inclusión definitivamente en las listas de Ciudadanos de cara a las próximas elecciones generales del 10-N ha apuntado que «para que dos trabajen juntos ambos tienen que estar de acuerdo» y ha insistido en la idea de que es «muy importante acometer el problema de la España vacía», y por lo que cree que Albert Rivera contó con ella para las primeras que definitivamente perdió.

Clemente ha apuntado que no se «arrepiente» de haber tomado la decisión de abandonar el PP, que fue «meditada» y atendió a varias razones: «desde el punto de vista ético el partido no era el mismo y desde el ideológico había escorado. Mi posición es mucho más reformista y progresista porque creo que los ciudadanos esperan que cambiemos muchas cosas y en este proyecto ya no podía», ha señalado al respecto para a continuación insistir en que «sintió» que desde Cs podía hacerlo.

La segoviana ha subrayado que la política le «apasiona» y cree que es una «vocación»: «Me siento empujada a aportar y exponer a los ciudadanos lo que puedo hacer», ha apuntado Clemente, insistiendo en la idea de que el 85 por ciento del territorio español, que es rural, se está despoblando, y que es necesario acometer un plan integral porque si no se quedará vacío: «No debe ser un compromiso de un partido sino de todos».

Al respecto no ha descartado que pueda fundar un «Castilla y León existe» emulando el salto a la política de «Teruel Existe»: «No le he valorado, pero no descarto que esto pueda suceder. La España Vacía necesita políticas y no se están haciendo», ha apuntado a preguntas de los periodistas Clemente, quien cree que los puestos en los que ha trabajado en Castilla y León (fue consejera de Medio Ambiente, de Cultura y de Agricultura y Ganadería antes de ser presidenta de las Cortes) le han dado un conocimiento del medio rural, por lo que ha insistido: «Quiero tener un hueco en la política de desarrollo rural de este país».