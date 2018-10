Silván en el PP leonés

Actualizado: 04/10/2018 09:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Juan Martínez Majo, flamante presidente del Partido Popular de León, presidente de la Diputación y alcalde de Valencia de don Juan, acaba de anunciar su pretensión de aspirar a un segundo y último mandato en la máxima institución pública leonesa. Para ello, eso sí, tendrá que contar con una mayoría de diputados de los distintos distritos o partidos judiciales de la amplia provincia castellano y leonesa.

Así las cosas, además de la confirmadísima candidatura de Alfonso Fernández Mañueco a presidente de la Junta de Castilla y León, pocas candidaturas, por no decir ninguna más están oficializadas. Y decimos esto porque los rumores sobre Antonio Silván, alcalde de León, llevan estos días vertiendo ríos de tinta sobre su presentación o no como candidato a la capital. Los números uno de las nueve provincias y media -el Bierzo- se decidirán en Valladolid, que para eso existe un comité electoral regional que envía a Madrid a su vez sus propuestas. Silván a día de hoy no es candidato a la Alcaldía de León. Se nos dice que él es el que tiene la decisión de presentarse o no, por lo que la pelota está en su tejado. Pero oficialmente nadie afirmará nada hasta que pase por el tamiz de la regional popular.

Silván, una vez fallida la operación de presidente regional y candidato a la Junta, apunta cada vez más a número uno al Congreso, pero ahí al parecer choca, primero con Eduardo Fernández, que es el actual número uno a la Cámara Baja, y con un tímido intento de Alfredo Prada que, como rescatado miembro de la Junta nacional de Pablo Casado -le devuelve el haber sido miembro de su gabinete en la Comunidad madrileña- también querría optar por volver a tener un escaño en la Carrera de San Jerónimo. Queda también por ver hasta dónde afecta la operación Enredadera al alcalde leonés.