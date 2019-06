Incendio en Hoyo de Pinares, producido el pasado mes de mayo - ICAL

UGT: «Si el fuego no tiene horario de funcionario, no lo podemos apagar» El sindicato denuncia que el dispositivo de incendios de la Junta de Castilla y León, que contará este año con más efectivos ante la previsión de una campaña «de alto riesgo», no se ajusta a la «realidad del cambio climático»