El segoviano Javi Guerra logra el mejor registro español de la historia «Para mí es como si hubiese ganado», ha asegurado tras cruzar la meta de la maratón de Madrid

ABC Madrid Actualizado: 27/04/2019 17:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Insermu y Kerio destrozan los récords en Madrid

El segoviano Javi Guerra ha logrado esta mañana en la maratón de Madrid el mejor registro español de la historia con 2h10:19, mínima olímpica. «Para mí es como si hubiese ganado» ha asegurado en la meta, donde se envolvió en la bandera española.

«Estoy supercontento. Hacer 2h10 en Madrid para mí era casi impensable. Sobre todo el paso del medio maratón en 1h03:48, que me ha asustado muchísimo, pero venía muy mentalizado. Lo más duro ha sido cuando me he quedado solo en la Casa de Campo, pero he tirado de cabeza, he visto que empezaban a pinchar y la llegada ha sido apoteósica», ha relatado Guerra este sábado.

Con la marca que ha obtenido hoy, Guerra habría ganado todas las ediciones del maratón madrileño menos tres. «Sabía que estaba muy bien, lo había preparado con mucho cariño, entrenando en Madrid, en la Casa de Campo, subidas y bajadas. Luego había que echarle valor y tener mucha sangre fría. He terminado quinto pero para mí es como si hubiese ganado», informa Efe.

«He notado mucho el calor del público. En la parte final me ha ayudado muchísimo, y luego ese baño de gloria en el último 700. Quería disfrutarlo, vivir este momento con mi gente. Habrá que celebrarlo con mi familia y los amigos. Algún dulce seguro que va a caer», ha anticipado

Con respecto a sus próximos retos, el segoviano ha precisado: «Me he quitado un peso de encima, al hacer la mínima olímpica. Bajar de 2h11:30 en Madrid era complicado. Tenemos el Mundial de Doha, pero la vista está puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio». «Tengo que quitarme esa espina que tengo clavada al no poder competir en Río. El gran objetivo es Tokio 2020», ha concluido.

El keniano Reuben Kerio, con un ataque a cinco kilómetros de meta, y la etíope Shasho Insermu, en solitario desde el 15, pulverizaron, con marcas de 2h08:18 y 2h26:24 los récords del maratón de Madrid, en el que Guerra quedó quito.