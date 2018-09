Educación La rectora de la UCAV responde a Rey: «Es la ley la que dirá si puede haber más privadas» El consejero aseguró que no se autorizará ninguna institución universitaria más

La rectora de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), María del Rosario Sáez Yuguero, señaló ayer que la legislación vigente será la que diga si en Castilla y León caben más universidades privadas de las que existen actualmente. De esta manera se refirió Sáez Yuguero a las declaraciones en las que el pasado viernes el consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, señaló durante la apertura del curso en la Universidad de León (ULE) que en la Comunidad «no cabe ni una universidad privada más».

En ese mismo acto, Rey indicó que, pese a haber leído las propuestas para cuatro o cinco universidades «en esta legislatura no se autorizará ninguna». Al ser preguntada por los periodistas sobre este asunto, la rectora de la Católica de Ávila admitió no poder decir «nada de lo que ha dicho el consejero», para después apuntar: «Eso será la legislación vigente la que diga si caben o no caben».

Por otra parte, se refirió a la próxima legislatura, insistiendo en el deseo de la institución académica abulense de «seguir creciendo», con el objetivo de hacer de Ávila «una ciudad universitaria», ya que a su juicio «tiene muchas posibilidades», informa Efe.

Para María del Rosario Sáez Yuguero, de esta forma se contribuirá a que los estudiantes abulenses «no tengan que salir de Ávila» para poder realizar un grado.

Durante el acto de bienvenida a los nuevos alumnos de la UCAV, la rectora se felicitó de que, a falta de las cifras definitivas de alumnos, el presente curso vaya a suponer una mejora respecto al pasado.

En este contexto, comentó que la Universidad Católica de Ávila rondará los 3.000 alumnos en títulos oficiales, entre grados y máster, de los cuales un millar son presenciales y el resto se reparten entre semi-presenciales y a distancia.