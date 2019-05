Rajoy: «Somos un partido de todos, no para una pandilla» El expresidente alerta de los «bisagristas», que pactan «con uno y con otro según les convenga»

Retirado de la «primera línea» de la política tras cuarenta años en activo, el expresidente del Gobierno de España y del PP Mariano Rajoy se ha puesto este domingo de nuevo el traje de faena para hacer campaña, expresamente en la que durante diez años en su infancia fue su ciudad: León. Allí, junto a los candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y a repetir al frente de la Alcaldía, Antonio Silván, Rajoy ha alertado del riesgo de los «bisagrista». Esos «partidos bisagra» que pacta «hoy con uno y mañana con otro según les convenga», ha dicho en alusión a Ciudadnos. «Y lo han demostrado»; ha incidido el exjefe del Ejecutivo, quien frente a estos ha contrapuesto la firmeza del PP, que «todo que mundo sabe que no va a dar el Gobierno al PSOE». «Pero quién garantiza que los bisagristas harán lo mismo», ha cuestionado.

Además, ha pedido «cuidado con el voto a quien no saca ni un escaño». «No tires tu voto, apuesta por lo razonable, por lo sensato», ha reclamado, defendido a la vez que ésos son los valores que encarna el PP.

«No es un invento de cuarto de hora»

Rajoy ha defendido también la trayectoria e implantación de la formación que presidió durante catorce años. «No es un invento de un cuarto de hora», como sí lo son otros, ha dicho, sin querer «hacer futuribles» y tras citar como ejemplo a UPyD.

«El Partido Popular se presenta en todos lo municipios, no en cinco o seis» porque otros «no tienen gente, no son un partido».

Rajoy, quien ha subrayado que «no me creo que la gente quiera radicalismo», ha defendido al PP como el partido de la «moderación, la confianza y la solvencia». «Somos un partido para todos, no un partido para una pandilla». «Aquí caben todos» y «por eso vamos a ganar», ha concluido el expresidente popular, quien ha defendido su implicación en esta campaña «porque me importa lo que pasa en mi país, en España» y también «en mi partido, el Partido Popular».