«Queremos llenar la plaza: es muy especial, es Valladolid»

Vuelven a actuar en casa, el viernes 7, con la «Energía positiva» de su inminente nuevo disco: «En el escenario somos muy dinámicos, no lo entendemos de otra manera»

Uno de los grupos más exitosos del país y el más conocido en tierras vallisoletanas, Celtas Cortos, afronta un año con nuevo disco, que saldrá en septiembre, y con una nueva calle al lado de «donde todo empezó». Después de 34 abriles y 13 trabajos, el grupo tocará de nuevo en la Plaza Mayor de Valladolid, la ciudad que les vio crecer. En esta ocasión, responde Goyo Yeves, quien toca los instrumentos de viento en la banda y que deja de lado la flauta por unos minutos.

Agosto ha sido un no parar para la banda, ¿esto les hace llegar más rodados a la Plaza Mayor o más cansados?

Nos hace llegar más rodados, siempre estamos motivados. Queremos llenar la plaza: para nosotros es algo muy especial, es en Valladolid, donde hemos crecido. Además, tenemos muchos ojos mirándonos, no solo nuestros fans, sino familia y amigos.

Dos actuaciones en la Plaza Mayor en cuatro años y este año han nombrado a una calle del barrio de Las Delicias con el nombre de la banda, ¿cómo vive el grupo este reconocimiento?

Fue algo muy emocionante, quizá para mí algo más, ya que crecí en ese barrio. Lo piensas friamente y dices, ¿una calle? Mucha gente nos lo decía, que por qué no la teníamos, pero yo nunca lo imaginé. Es algo que va a transcender en la historia del grupo. En un futuro alguien paseará por allí y dirá: ¿de quién es esta calle? y eso hace que perdure en el tiempo, para mí es algo sobrecogedor, un detallazo.

Energía positiva es el título del decimotercer disco de Celtas Cortos, ¿es esto lo que van a transmitir con él?

Sin duda, el título es una declaración de intenciones. Estamos aquí para disfrutar de la vida y eso es lo que queremos transmitir. El disco sale el 14 de septiembre, se está haciendo muy larga la espera desde el 20 de abril que, casualmente, lanzamos el primer single en las redes sociales, que es como se hace ahora.

¿Pensaron en presentar el disco el día del concierto?

Sí, de hecho al principio iba a ser ese día, pero luego al final era muy precipitado, por temas de vacaciones o lo que fuera. Pero de alguna manera el concierto va a ser una presentación, porque vamos a tocar el disco. De hecho se montará un chiringuito para poder reservarlo, en definitiva va a ser un pistoletazo de salida.

Entonces, ¿el público puede esperar que transmitan esa «energía positiva» en el concierto?

Sin duda, la gente que nos ha visto en algún concierto sabe que en el escenario somos muy dinámicos, lo vivimos desde dentro, con mucha energía, no lo entendemos de otra manera. No obstante, el concierto será algo más corto de lo habitual, tocaremos una hora y media ya que compartiremos escenario con los Hombres G. La mezcla con ellos va a ser explosiva, no va a entrar nadie en la Plaza, va a ser un concierto inolvidable.

¿Cómo creen que reaccionará la gente al disco?

Quizá es pronto, porque la gente no conoce las canciones todavía, el resultado se verá en el siguiente verano.

En el videoclip de «Silencio», han querido dar su apoyo a colectivo LGTB, ¿es esta la energía que hace falta dar en nuestra sociedad?

Por supuesto, hay mucho por recorrer, estamos empezando aún. Este es nuestro pequeño granito de arena. A base de esto, espero que dentro de unos años todos lo veamos con normalidad.