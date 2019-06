El PSOE de Zamora «expulsa» al alcalde de Toro de la Diputación Tomás del Bien dice que es una «vergüenza que en el partido no se respete la democracia»

La dirección provincial del PSOE de Zamora primero permitió votar a los concejales socialistas del partido judicial de Toro para elegir su representante en la Diputación de Zamora y después, al no ser el resultado de su agrado, decidió alterar la propuesta de los ediles y elegir como diputado provincial socialista por la zona al que había sido el perdedor, aunque por un ajustado margen. De esta forma, el PSOE zamorano ha arrebatado el acta de diputado provincial al alcalde de Toro, Tomás del Bien, que revalidó en las elecciones municpales su mayoría absoluta, y se la da a cambio al alcalde de Morales de Toro, Luis Segovia. La reacción de Del Bien, que en su momento se mostró crítico con que el secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, pudiera aspirar a ser candidato por su partido a presidente de la Diputación de Zamora, no se ha hecho esperar al asegura que es «una auténtica vergüenza que el partido no respete la democracia» y opinar que «los problemas electorales y sociales» que tiene la dirección provincial socialista en Zamora los pagan con él.

El regidor aseguró que con la maniobra que le aparta de la Diputación de Zamora, la Ejecutiva del PSOE zamorano «pierde toda la credibilidad» y hace «un daño terrible» a la formación, lo que demuestra que «ha perdido el norte». Subrayó además que el partido judicial de Toro fue el único de la provincia en el que el PSOE ganó al PP en las pasadas elecciones municipales. Tomás del Bien indicó que en el de Zamora, la Ejecutiva provincial socialista ni siquiera convocó la votación para elegir los cuatro diputados provinciales que le correspondían por esa zona y los designó de forma directa por miedo a perder la votación, pero el caso de Toro fue aún más grave porque primero acordó votar y luego cambió e «impuso el mazo». Aún así, del Bien acatará la decisión, aunque elevará su queja a los órganos regionales y federales del partido. Por ello, no pedirá que la votación que le designó diputado provincial se repita ante la junta electoral, ya que eso podría ser motivo de expulsión del partido según su reglamento interno que, en contra de lo que determina la ley orgánica que regula la elección de diputados provinciales, permite que la dirección provincial decida los diputados sin votarlos o alterando lo votado por los concejales socialistas.

La rivalidad entre Tomás del Bien y el actual secretario provincial socialista, Antidio Fagúndez, se remonta a las primarias de 2017, en las que Fagúndez salió elegido como máximo responsable del partido por una diferencia de 21 votos.

Posteriormente, en el congreso provincial, las listas respaldadas por Fagúndez para ocupar cargos internos perdieron en la votación frente a las impulsadas por los partidarios de Tomás del Bien.