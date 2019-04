Elecciones 26-M El PP se asegura ya 489 alcaldías en la región ante la falta de rivales Pese a que el PSCL presenta casi tantas candidaturas como los populares, buena parte de ellas son incompletas

El Partido Popular de Castilla y León ya cuenta con cerca de medio millar de nuevos alcaldes, en concreto 489, tras la presentación de las listas con motivo de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Esto se debe a que en numerosos municipios con muy pocos vecinos el resto de formaciones políticas no ha conseguido presentar candidaturas o lo han hecho de forma testimonial. Así, pese a que los populares comunicaron el pasado miércoles que concurrían en 2.211 municipios y los socialistas en apenas 28 menos -2.187-, una parte sustancial de las presentadas por el PSOE no estarían completas, por lo que no podrían llegar a obtener esas alcaldías aunque su candidato fuera el más votado del municipio -hay que recordar que los ciudadanos eligen ediles y que luego estos tienen que votar quién es el alcalde-.

Los casi nuevos 500 alcaldes del Partido Popular se distribuyen entre los 68 de la provincia de Ávila; los 131 de Burgos; dos en León; 64, en Palencia, mientras que en Salamanca son 70; en Segovia, 53; en Soria, siete; en Valladolid, 64, y en Zamora, 30.

«Referentes»

«El Partido Popular de la Comunidad vuelve a consolidarse como referente en Castilla y León y vuelve a ser el que más candidatos presenta, llegando casi a 20.000 entre ayuntamientos y entidades locales menores», según destacaron desde la formación. En lo referente a las también denominadas pedanías, el PP «cuenta ya también con cientos de nuevos alcaldes pedáneos con 237 en León, más de 200 también en Burgos y 100 en Palencia», entre otros. «Todo esto evidencia el compromiso del PP con las personas de esta tierra y con el mundo rural; demostrando la fortaleza de una formación capaz de presentar listas ganadoras en todo el territorio».

Por detrás de las dos fuerzas políticas veteranas se situaría Ciudadanos, que cuenta con 559 candidaturas municipales, mientras que Izquierda Unida ha llegado en esta ocasión a las 175. Vox, por su parte, tendrá papeletas en casi un centenar de localidades, mientras que Podemos apenas llegará a las 58 y que sólo concurrirá junto a IU en tres ayuntamientos de la región.