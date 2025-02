Pedro Sánchez confunde Palencia con Zamora

Error, confusión, lapsus... Lo cierto es que el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE en la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 10 de noviembre, Pedro Sánchez, se ha equivocado y ha confundido Palencia con Zamora .

«Ayer, por ejemplo, yo estuve en Zamora. Allí hay un problema de despoblación bien importante», señaló este miércoles Sánchez en una entrevista en Antena 3. Pero no, el día anterior, había viajado a Castilla y León, pero no a Zamora. Lo hizo a Palencia , donde, cierto es que la despoblación también supone un problema, pero no al nivel de Zamora. Segundo fallo.

Ni siquiera la falta de habitantes centró el discurso al aire libre de Sánchez en Palencia, donde el martes se agarró a los argumentos de sus compañeros del PSOE, con la sanidad en el medio rural como argumento para arremeter contra Partido Popular y Ciudadanos.

Una equivocación de la que no han tardado en darse cuenta sobre todo los más afectados por el error y la lluvia de críticas no ha tardado en llegar a Sánchez vía redes sociales.

Cierto es que hace unos días, pero la semana pasada, Pedro Sánchez sí estuvo en Zamora , pero fue ya hace más de una semana, dentro de su agenda de precampaña, que también ha hecho parada en Valladolid, Salamanca y Segovia dentro de Castilla y León. Eso sí, una vez que esta medianoche arranque la carrera oficial hacia las urnas, el líder socialista no tiene intención de volver por Castilla y León.