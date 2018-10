Educación Rey: «Los modelos políticos que se ofrece a los jóvenes son el antiejemplo» El consejero de Educación cree que el mundo que les están dejando es «en general bastante malo»

El consejero de Educación, Fernando Rey, explicó ayer que el tema político «de nuestro tiempo» es el de la juventud y «no les estamos dando muchas oportunidades», además de que los modelos políticos que se les ofrecen «son más bien un antiejemplo». Asimismo, Rey expresó que el mundo que les están dejando es «en general bastante malo» y los jóvenes en España tienen dificultades para seguir adelante, lo que genera «pasotismo, malestar o complicaciones para enfrentarse a temas de futuro».

Fernando Rey realizó estas declaraciones ayer durante la sesión denominada «Vino con» en la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid, una actividad enmarcada dentro del proyecto «HUMaNOS», una semana cultural que se desarrollará en diferentes centros de la institución académica hasta el próximo 11 de octubre y que incluye conciertos, recitales de poesías, teatro, coloquios y otras iniciativas.

El titular de Educación, quien respondió a las preguntas que le lanzaban los asistentes, expresó que a las futuras generaciones se les dice que tienen que formarse «más que nadie» y es muy probable que vivan peor que sus padres, además de que seguramente tengan «más dificultades para todo». En este sentido, esta situación genera «miedo y pasividad» y aseguró que hay que ser «valiente» afrontarla.

Además, el consejero de Educación apuntó que no ve mucha diferencia entre los alumnos de antes a los de ahora. A este respecto, explicó que la idea extendida de que cada generación es superior al resto «no la comparto» y añadió que él nota que, actualmente, «hay una mayor movilización» por parte de la juventud, precisamente «porque las circunstancias económicas y sociales son diferentes». Así, el consejero precisó que incluso se duda de la propia idea de país «con lo que está pasando en Cataluña», algo que hace 15 años no pasaba, y esto denota que se han despertado «conciencias, algo que me gusta».

«El rincón de pensar»

Por otra parte, los humoristas gráficos José María Nieto (ABC), Pedro Rodera (El Mundo) y «Sansón» (El Norte de Castilla) inauguraron el proyecto ayer en el Paraninfo de la UVA con unas charlas denominadas «El rincón de pensar» dedicadas al «efecto de la corrección política sobre la libertad de expresión» y cómo todo lo que se cuenta se valora según la ofensa de la persona que lo recibe. Los gráficos coincidieron en que cualquier mensaje que se manda «es atacado con agresividad por cualquier minoría que se sienta ofendida», con lo que se ven en una «situación de desamparo» para lanzar un mensaje humorístico «sin magnificar cualquier conflicto».