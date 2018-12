Miles de personas reclaman en Ponferrada un futuro industrial para el Bierzo Luis del Olmo lee un manifiesto en el que pide que los políticos se comprometan con la comarca

Varios miles de personas participaron este domingo en Ponferrada en la manifestación convocada por los sindicatos para reivindicar el futuro de la comarca del Bierzo, en un recorrido que partió de la calle Juan de Lazúrtegui para finalizar en el consistorio ponferradino. «Después de un mes preparando esta manifestación hoy debe ser un principio para las reivindicaciones de esta comarca», aseguró el secretario comarcal de la UGT, Omar Rodríguez, acompañado por su homólogo en Comisiones Obreras, Ursicino Sánchez, quien se mostró esperanzado de que «la cosa no quede en el olvido y se pueda conseguir algo interesante para la comarca, como una reindustrialización óptima y que vuelva a ser una zona próspera para que los jóvenes no se tengan que ir fuera”.

Una manifestación a la que también acudió el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, quien consideró que las reivindicaciones realizadas en esta jornada son «claras y no pueden esperar», ya que se necesita que los jóvenes tengan un futuro en la comarca, para lo que «tiene que haber un plan de reidustrialización», no solamente para la provincia de León, sino también para comarcas que «en su día tuvieron una importante industria y ahora no lo tienen», como es El Bierzo, «donde se necesita una transición justa energética donde haya participación de los agentes sociales y económicos».

Una cuestión para la que se necesita la colaboración de las administraciones pero, según Temprano, también de los empresarios, «que se necesita suban los convenios y los salarios dignamente para que la gente mueva la economía».

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, pidió unión para «hacer una llamada de atención» para que toda las inversiones que necesita El Bierzo «vengan de una vez», pero también para que «nos ayudemos a nosotros mismos» exigiendo «todas las inversiones pendientes y que el Corredor Atlántico tenga como su obra principal el Puerto del Manzanal».

Merayo avanzó que el Ayuntamiento de Ponferrada pedirá el lunes una reunión con miembros del Gobierno, para que «empiece a ver al Bierzo como un todo» y den «exenciones fiscales a las empresas que se asienten, rebajas en la electricidad, y ayudas para favorecer la instalación de empresas en El Bierzo».

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, mostró su satisfacción por la respuesta de la gente a la manifestación, porque «es importante la unión de la sociedad berciana» para poder pedir así un futuro para la comarca.

Una jornada cargada por la reivindicación que congregó en las calles de la capital berciana a cientos de personas, entre los que destacó la presencia del periodista Luis del Olmo o del vicepresidente segundo de la Diputación de León para El Bierzo, Ángel Calvo, entre otros. Del Olmo, que leyó el manifiesto, reivindicó que los políticos se comprometan con la comarca y se dejen atrás promesas que nunca se concretan en proyectos.