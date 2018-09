Sanidad Los médicos podrán elegir hora de consulta en las zonas con déficits de profesionales La Junta ultima un decreto con incentivos para los sanitarios que accedan a los puestos de difícil cobertura. Tendrán más puntos en los concursos y traslados y los interinos podrán cambiar de plaza

Elegir el horario para pasar consulta en el centro médico o poder cambiar la plaza que se ocupa de interino son algunas de las medidas que recoge el decreto que ha preparado la Consejería de Sanidad y que presentará a los sindicatos a finales de este mes en la Mesa Sectorial. La nueva normativa busca incentivar a los profesionales de la sanidad para cubrir los llamados puestos de difícil cobertura, es decir, aquellos normalmente situados en la periferia de la Comunidad y siempre en el mundo rural y a los que los facultativos no quieren acudir.

Al margen de que puedan producirse cambios o incluirse algunas aportaciones, la propuesta del departamento de Antonio Sáez Aguado pasa por «premiar» a quienes cubran estas plazas no con incentivos económicos sino con ventajas en su carrera profesional en forma de méritos a la hora de concurrir a un concurso oposición en la sanidad pública o buscar un traslado.

Sólo para Atención Primaria

Este primer decreto sólo será de aplicación en la Atención Primaria, que es donde se han detectados los mayores problemas, concretamente en la categoría de médicos de familia y de pediatría. En una segunda fase, se diseñará un segundo decreto destinado a los centros hospitalarios, si bien en este ultimo caso las dificultades para cubrir plazas se circunscriben, sobre todo, a tres de los cuatro hospitales comarcales: El Bierzo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y, en menor medida, al de Medina del Campo, dada su cercanía a la capital vallisoletana. También el hospital de Soria se ha visto afectado en alguna ocasión por el déficit de profesionales en diferentes especialidades.

Según explicó a ABC la directora general de Profesionales, Concha Nafría, el texto normativo comienza por identificar los puestos de difícil cobertura conforme a una serie de criterios que, en principio, se refieren a cuatro aspectos concretos que se someterán a baremación. El primero es la distancia entre el centro de salud en el que se encuentran esas plazas vacantes y el hospital más próximo. El segundo aspecto a considerar es el tiempo que emplea el profesional en desplazarse desde su residencia hasta el consultorio. En tercer lugar, se considerará la dificultad de los accesos (zonas alejadas, orografía, comunicaciones complicadas...) y, por último, el grado de dispersión geográfica en el que se sitúa el centro de la plaza a cubrir.

Con los citados criterios, la Consejería de Sanidad determinará cuáles son las plazas de difícil cobertura, cantidad que, hasta que no se apliquen estas baremaciones, no se puede definir, según explicó Nafría, ya que todo dependerá de que los criterios sean más o menos restrictivos. En cualquier caso, todo apunta a que se superarán las 500 plazas. Además, cada año la Consejería publicará una nueva orden para actualizar los puestos sanitarios que tienen dificultades para ser ocupados.

A partir de ahí, el decreto define una serie de medidas que afectarían a todos los profesionales del centro médico, desde los médicos a los enfermeros, celadores o personal auxiliar. La primera pasa por flexibilizar los horarios, de forma que los sanitarios podrán pactarlos y distribuirlos en función de sus necesidades. No se trata de trabajar menos horas sino de ajustarlas a la demanda de los sanitarios y, así, el tiempo de consulta podrá ser de mañana o de tarde.

No obstante, según explicó Concha Nafría, una de las medidas «cruciales» para que accedan a trabajar en estas zonas dispersas y alejadas es el cambio de la normativa con el fin de permitir que los interinos figuren como disponibles en los llamamientos para cubrir bajas temporales. Se trata, en definitiva, de que se pueda optar a otra interinidad aunque en ese momento ya se esté ocupando una. El objetivo es que no se rechacen determinados puestos por considerar que al aceptarlos ya no tienen acceso a aquellos que están más cerca de sus preferencias. Con la modificación normativa aumentarán las opciones para poder moverse.

Otro de los incentivos es el incremento de un 25% de los méritos en los concursos de traslados. El mismo porcentaje de aumento se aplicará en las bolsas temporales de empleo. Además, de cara a la carrera profesional, se concederá un punto más por cada año trabajado en un puesto de difícil cobertura y tendrán prioridad a la hora de acceder a plazas de formación y actividades de investigación.

Por último, y como única medida económica, se contemplan ayudas para compensar los daños causados por un accidente durante el traslado al centro médico.

La directora general de Profesionales mostró su confianza en que con estas actuaciones «se pueda incentivar a los profesionales» a que acudan a los centros médicos que no les resultan atractivos. Aseguró que se han rechazado incluir gratificaciones económicas, en primer lugar porque no era posible por las limitaciones presupuestarias y, en segundo, porque aumentar los complementos específicos que ya existen suponía que los profesionales no podrían compatibilizar su labor en los centros públicos con tras actividades.