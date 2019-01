Los médicos de familia de Burgos, en pie de guerra contra la medida «provisional» de aumentar su jornada Tres facultativos del centro de salud Los Cubos de la capital renunciarán este viernes a su puesto por exceso de trabajo

La decisión de aumentar la jornada laboral en días puntuales a los médicos de Atención Primaria en Burgos para atender a los centros de urgencias ha provocado la reacción de los médicos de familia. La propia gerente reconoce que se trata de una medida que no se puede sostener en el tiempo, aunque cree que es la única posible en este momento. La situación más grave es la de tres médicas del Centro de Salud de Los Comuneros, en la capital burgalesa. Si este viernes no hay una solución, aseguran que renunciarán a su empleo porque no pueden aguantar más la presión.

Aser Morato asegura que se está imponiendo la mínima jornada complementaria para cubrir las necesidades asistenciales, 14 horas al mes, hasta que se encuentre una solución a largo plazo y explica que son 28 de 160 médicos los que entran en la rotación de las urgencias. Insiste en que sin la jornada complementaria de los médicos urbanos menores de 55 años habrá que cerrar, por falta de profesionales, el punto de urgencias de Gamonal, donde se atienden unos 80 casos cada tarde.

Reconoce que el déficit de médicos no se resuelve de un día para otro y admite la necesidad de incorporar entre diez y quince facultativos más en el Área de Salud de la provincia. Además, adelanta que este año se jubilarán 25 médicos de familia y sólo terminan cinco la residencia, lo que no contribuirá a resolver el problema.

De momento, tres de los ocho médicos del Centro de Salud de Los Cubos, de la capital burgalesa, renunciarán este viernes a su puesto por exceso de trabajo. En un escrito dicen que no quieren ser «cómplices» del «deterioro y detrimento de la Atención Primaria».

La gota que ha colmado el vaso es la decisión de la Gerencia de Atención Primaria de obligar a estos profesionales a cubrir en varias ocasiones una jornada de trabajo de siete horas en el consultorio y labores de refuerzo de otras siete horas por la tarde entre semana y catorce horas los fines de semana en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Gamonal. La renuncia de las tres médicas dejaría al centro de salud de Los Cubos con solo cinco médicos de familia.

La decisión de estas profesionales ha provocado un escrito de apoyo de la Junta de Personal de sanidad del área de Burgos y una reunión de profesionales de Atención Primaria que el Colegio de Médicos ha convocado para el 15 de enero.