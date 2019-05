Elecciones 26-M / Entrevista Luis Tudanca: «Mi aspiración es gobernar en solitario aunque no consiga mayoría absoluta» El candidato socialista a presidir la Junta evita atacar a Ciudadanos, partido llave el 26-M, al que recuerda que tendrá que decidir si quiere cambio o que todo siga igual

J. L. MARTÍN / M. SERRADOR Palencia Actualizado: 18/05/2019 12:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A 8 días de las elecciones el candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León sigue sin despeinarse y no es para menos. La victoria del PSOE en las generales por primera vez en 32 años le sitúa en una atalaya muy distinta a la de hace cuatro años. Se ve ganador y parece que tanto él como su partido ahora sí se lo creen. Un chute de optimismo del que también es clave la cercanía de Francisco Igea (Cs) a pactar con él.

-¿Cree que el triunfo socialista del 28 de abril es extrapolable a las elecciones del 26 de mayo?

-No extrapolo los datos. Es que la gente sabe muy bien lo que vota. Sabe cuando vota a su alcalde, al presidente de la Junta o del Gobierno. Somos muy conscientes de que no hay nada hecho y hay que volver a votar. Otra cosa es que ha habido una movilización y de que si vuelven a votar es posible que el PSOE puede ganar las elecciones autonómicas y haya un Gobierno diferente. Pero somos muy prudentes, sabiendo que no hay nada hecho, que hay que volver a votar y que la gente sabe distinguir cuando vota, qué vota y a quién vota.

-¿Para conseguir ese buen resultado, la movilización va a ser clave?

-Sin duda. No damos nada por hecho, mucha prudencia y humildad y todos a votar. Si hay tanta movilización como en las generales, Castilla y León va a ser socialista.

-¿Qué resultado de capital de provincia le preocupa más?

-Creo que tenemos serias posibilidades de gobernar en todas la capitales de provincia de Castilla y León. No es la que más me preocupa pero sí la que me motiva un poco más como es Burgos. Tiene un matiz y es que no puedo entender que alguien que opta a ser alcalde de su ciudad se haya marchado al Senado.

«Creo que tenemos la posibilidad de gobernar en todas las capitales de provincia y de sumar más diputaciones» «Somos muy prudentes, sabiendo que no hay nada hecho y que la gente sabe distinguir cuando vota, a qué vota y a quién vota»

-¿También ve las diputaciones de color rojo?

-Vamos a gobernar más diputaciones en Castilla y León.

-Mójese, ¿cuántos procuradores aspira a conseguir?

-Yo no hago porras ni en el fútbol. Nosotros salimos a ganar. No se trata de tener más o menos escaños o poder. El único objetivo que tenemos es ganar las elecciones y gobernar esta comunidad de manera diferente. Tener más escaños para seguir haciendo las cosas igual no me valdría para nada. No nos vale con parches.

-¿Tiene asumido que deberá pactar para formar Gobierno o estaría dispuesto a gobernar sin mayoría?

-Gobernar en solitario es la principal aspiración. Nos gustaría gobernar en solitario pero para eso tenemos que tener los votos suficientes. No prejuzgo la voluntad de los ciudadanos hasta el día que votan. Tampoco el resultado, ni el número de escaños ni los pactos que van a poder o no producirse. Es verdad que una de las cosas que hemos aprendido es que es el tiempo del diálogo entre diferentes. Entenderse entre quienes opinan igual no tiene ningún mérito. Una de las principales virtudes de esta tierra es eso, el diálogo. Al día siguiente vamos a hablar con todos los que quieran cambiar esta comunidad autónoma porque todos debemos ser partícipes de su construcción.

«Para mí la gente es tan importante que la campaña no puede ser nada más que explicar para que le pedimos el voto» «Hemos aprendido que es el tiempo del diálogo entre diferentes; entenderse entre quienes opinan igual no tiene mérito»

-El candidato de Cs, Francisco Igea, ha anunciado que el martes revelará en el debate con quién va a pactar. ¿Está expectante?

-No. Para mí el voto de la gente es tan importante que la campaña no puede ser nada más que explicar para qué le pedimos su voto. Votar al PSOE, no a ver cuánto saca el de al lado. Yo quiero que nos voten a nosotros porque confían en nosotros. Entiendo el interés mediático pero hasta el día 26 yo quiero que se confíe en el PSOE.

-Si gana el PSOE y dan los números, ¿con quién se sentiría más cómodo con Ciudadanos o con Podemos?

-No vamos a hacer política ficción.

«Nos gustaría gobernar Castilla y León en solitario pero para eso tenemos que tener los votos suficientes» «Ha costado mucho construir esta Comunidad para abrir las puertas a la extrema derecha; de ninguna manera dialogaré con Vox»

-Pero los votantes tienen derecho a saberlo.

-El voto de quien confíe en el PSOE va a ir a defender con uñas y dientes el programa de gobierno del Partido Socialista. ¡Cuánto tiempo llevamos hablando de supuestos pactos o pactos ocultos que no son verdad! Porque los que deciden son los ciudadanos y nos van a decir qué Parlamento quieren y con él nos tenemos que entender.

-Se supone que el PSOE tiene dos posibles socios: Cs y Podemos.

-¿Por qué presupone el resultado? Yo no lo presupongo, ni el voto de los ciudadanos. Yo sólo digo que si hay una posibilidad de que haya un cambio es que el PSOE gane las elecciones. Lo que se juega es que sigan gobernando los mismos después de 32 años o que gobierne el PSOE.

-Si Igea dice el martes que quiere pactar con el PSOE ¿se quedaría más tranquilo?

-No no. A mí lo que me hará sentirme relajado es que el 26 de mayo se cuenten los votos y la gente haya confiado en nosotros.

-En su disposición a dialogar con todas las fuerzas políticas, ¿incluye a Vox?

-No, de ninguna manera. Me ha preocupado mucho escuchar a Mañueco decir que Vox es un partido más. No lo es. Me preocupa porque no podemos abrir las puertas de Castilla y León a la extrema derecha. Ha costado mucho construir esta comunidad y avanzar en derechos y libertades para retroceder ahora 40 años o cuatro siglos. Me preocupa dónde ha quedado el PP de Castilla y León moderado, sensato, dialogante...

-Cs va a ser la llave del próximo gobierno. ¿debería pactar con la lista más votada?

-Deberían hacer esta pregunta al PP que cambia de criterio en función del resultado. Son ellos los que inventaron esto de la lista más votada olvidando la esencia el parlamentarismo y en cuanto tuvieron la primera oportunidad pactaron con la segunda, la cuarta o la quinta para echar al PSOE, como en Andalucía. Creemos que la voluntad de los ciudadanos se expresa en una mayoría parlamentaria. El PP es puro cinismo en esto. No tienen más criterio que conseguir el poder a costa de lo que sea.

-Durante el debate no atacó a Cs, casi ni lo mencionó. ¿Le está protegiendo de cara a un posible pacto?

-En el debate electoral y en la campaña hago propuestas. Yo no considero a los otros candidatos enemigos a combatir.