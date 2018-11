Listas y nervios

Actualizado: 08/11/2018 08:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras en el PSCyL el candidato Tudanca está oficializado y en precampaña, en el otro gran partido de la región, el PP, nadie duda de que será Alfonso Fernández Mañueco el aspirante a presidir la Junta. Sin embargo, a día de hoy no se ha realizado la proclamación como tal. Quizás este requisito careciera de importancia a no ser que bajo él se esconde un exceso de confianza. Sí, exceso de confianza. Juan Vicente Herrera sucedió a Juan José Lucas sin paso previo por las urnas y tras años de victorias deja al Partido Popular con mayoría, pero no absoluta al centroderecha regional. Mañueco se presentará sin ese apoyo que da la inercia de estar en el poder. El PSOE gobierna en España y a poco que pensemos, no parece que convoque elecciones antes de las regionales por lo que algo de apoyo condicionará al candidato Tudanca frente a Mañueco.

El PP está volcado en las elecciones andaluzas por aquello de ser el primer termómetro para Pablo Casado y eso también se nota por el aplazamiento de elecciones de candidatos a las capitales provinciales y grandes urbes. Todo indica que será a finales de año cuando se decidan los nombres que cubran esas candidaturas.

Mientras tanto, en Castilla y León en algunas capitales los nombres parecen claros pero en otras no. Los nervios están jugando malas pasadas a más de un@ puesto que cada día cobra más fuerza la idea de demostrar que hay un nuevo PP con nuevas caras. Incluso la vallisoletana y ex ministra Tejerina ha salido en algunos confidenciales a la palestra como recambio del propio Mañueco que ve cómo su figura, muy vinculada a la derrotada Soraya Sáez de Santamaría, necesita pronto refuerzos y respaldos públicos del propio presidente nacional de su partido Pablo Casado. El exceso de confianza y creer en una victoria fácil juegan en contra del PP.