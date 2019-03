Gay de Liébana: «No hay voluntad política para que España prospere económicamente y nos pasará factura» Junto al también economista Leopoldo Abadía, se muestra contrario a los llamados Viernes Sociales del Gobierno de Pedro Sánchez porque «si se gasta de aquí se tiene que ingresar de allí, y eso se llama impuestos»

ABC Zamora Actualizado: 28/03/2019 09:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El economista José María Gay de Liébana afirmó este miércoles que, en España, «no hay voluntad política» para prosperar económicamente y «esto nos va a pasar factura». En su opinión, los dirigentes de nuestro país «no tienen ni idea» de lo que es el mundo real en Economía. Gay de Liébana se mostró contrario a los Viernes Sociales del Gobierno de Sánchez, una idea compartida por el también veterano economista Leopoldo Abadía, en la clausura del IX Congreso ‘Empresa+Finanzas’ de la Fundación Caja Rural de Segovia.

Gay de Liébana sostuvo que el mayor reto al que se enfrenta España es cambiar su modelo productivo, que ahora se basa en un modelo de servicios, «de low cost, de bajo valor añadido», y lo que hay que hacer es pensar en ir hacia una reindustrialización, porque «el futuro pasa por la nueva industria 4.0, la tecnología y el mundo de Internet».

El economista remarcó que nuestro país tiene tendría que tener la capacidad para atraer empresas, talento y pero «evidentemente en la medida que se imponga la tasa Google» a las tecnológicas y se aumente «el impuesto de Sociedades» y sobre «la renta de la gente con talento», la situación se convertirá en «una huida y una estampida» de los inversores que le interesan a España.

Leopoldo Abadía se mostró de acuerdo en que es un error imponer la Tasa Google a las tecnológicas aunque se puedan «sacar no se cuantos millones de euros», ya que, por otro lado, si se aprueban 5.000 millones de euros «gastos muy sociales todos», se rompe la premisas básicas, «donde no hay no se puede sacar» y «todo cuesta dinero», informa Ical.

En contra de los Viernes Sociales

Abadía se mostró contrario a los llamados Viernes Sociales del Gobierno de Pedro Sánchez porque «si se gasta de aquí se tiene que ingresar de allí y eso se llama impuestos». El veterano economista sostuvo que cuando, en el viernes social, «se toma una medida fenomenal», al día siguiente, «por causalidad te suben los impuestos y te dices, caray este viernes le ha salido caro».

Gay de Liébana coincidió plenamente con Abadía y aseguró que los Viernes Sociales son un incremento de gasto público muy elevado y las cuentas públicas «ya no admiten tanto gasto público», por el importante problema que tenemos de déficit. Según Gay de Liébana, el nuevo gobierno que entre, tras el 28 de abril, va a tener una serie «ajustes muy serios y muy duros», que tienen que ser «reducir el gasto» porque «hay un gasto que está sobrepasado» y lo más probable es que haya una subida de impuestos aunque «nos están prometiendo que habría una rebaja de impuestos».